Ed Sheeran und Justin Bieber: Das ist das gemeinsame Video!

Freitag, 17. Mai 2019 19:29 Uhr

Jetzt ist das Video zum Song ‚I Don’t Care‘ von Briten-Superstar Ed Sheeran und seinem kanadischen Kollegen Justin Bieber erschienen.

In dem ziemlich simple Video in 80er-Jahre-Optik zeigen sich die beiden in diversen Kostümen und man darf davon ausgehen dass sich die beiden beim Videodreh überhaupt nicht begegnet sind.

Denn aufgenommen wurden die Sequenzen an unterschiedlichen Ecken der Welt – ganz einfach vor sogenannten Green Screens in Japan – wo Ed zuletzt tourte – und in Los Angeles.

Regie bei diesem ersten gemeinsamen Song führte übrigens Emil Nava, der schon Ed Sheerans Videos zu „Sing“, „Don’t“, „Thinking Oud Loud“ und „Happier“ verantwortete. Der Clip ist teilweise so schlecht zusammengeschustert, das Sheeran auch schon mal die Füße fehlen. Aber das ist auch egal.

Der Track wurde produziert vom schwedischen Hitproduzenten und Songwriter Max Martin, seinem schwedischen Kollegen Shellback und dem britischen Produzenten Ford Gibson. Mit dem Song landete die beiden Stars übrigens diese Woche auf Platz 3 der deutschen Single-Charts (wir berichteten).