Ed Sheeran unterschreibt Mega-Deal mit TikTok

Ed Sheeran wird das neue Gesicht von TikTok. (eee/spot)

01.06.2021 08:45 Uhr

Der britische Musiker Ed Sheeran hat einen Mega-Deal mit TikTok unterschrieben. Er soll das neue Gesicht der Videoplattform werden.

Ed Sheeran (30) arbeitet derzeit offenbar nicht nur an neuer Musik. Der Sänger geht jetzt auch unter die Social-Media-Stars und hat einen Mega-Deal mit TikTok unterschrieben. Laut „The Sun“ soll der britische Musiker das neue Gesicht des beliebten Videoportals werden. Die Dreharbeiten in London haben demnach bereits begonnen.

„Es ist ein riesiger Coup, jemand so großes wie Ed an Bord zu haben und alle sind sehr gespannt auf das Endergebnis“, bestätigt eine Quelle „The Sun“. TikTok sei inzwischen eine begehrte Plattform für Künstler wie ihn. Sheeran hat dort selbst bereits 2,6 Millionen Follower. „Es war etwas, an dem er sich beteiligen wollte und das Projekt, das er mit ihnen gemacht hat, ist wirklich aufregend“, so die Quelle weiter. Nähere Details zu Sheerans neuem TikTok-Projekt sind noch nicht bekannt.