Musik Ed Sheerans ‚Play‘ ist Antwort auf ‚dunkelste Zeit‘ seines Lebens

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 16:00 Uhr

Ed Sheerans neues Album ‚Play‘ wurde als „direkte Antwort“ auf die „dunkelste Zeit“ seines Lebens geschrieben.

Der Popstar kehrt noch in diesem Jahr mit dem neuen Album in die Charts zurück, das im September veröffentlicht werden soll. Er hat nun verraten, dass ‚Play‘ eine „echte Achterbahn der Gefühle“ bietet, da es in einer schwierigen Zeit geschrieben wurde und er die Musik einfach nur nutzen wollte, um „Freude“ zu erzeugen.

In einem Post auf Instagram erklärte Ed: „‚Play‘ war ein Album, das als direkte Antwort auf die dunkelste Zeit meines Lebens entstand. Nach all dem wollte ich einfach nur Freude und Technicolor kreieren und die Kulturen in den Ländern erkunden, die ich bereiste.“ Ed habe die Platte auf der ganzen Welt geschrieben, sie in Goa, Indien, fertiggestellt und hatte einige der lustigsten, kreativsten Tage seines Lebens. „Es ist eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle von Anfang bis Ende, es verkörpert alles, was ich an der Musik liebe, und den Spaß daran, aber auch, wo ich mich im Leben als Mensch, Partner und Vater befinde.“

Als es dann an die Albumkampagne ging, habe sich der Star vorgenommen, einfach Spaß an allem zu haben: „Deshalb bauen wir Pubs für Folk-Jams, spielen Gigs in offenen Bussen und singen mit rosa Cowboyhüten in Bars. Je älter ich werde, desto mehr möchte ich einfach nur die Dinge genießen und die Momente genießen, die verrückt und chaotisch sind.“

Ed gab zuvor zu, dass er dunkle Zeiten durchmachte, nachdem sein Kumpel Jamal Edwards im Jahr 2022 gestorben war, und bei der Frau des Sängers, Cherry, ein Tumor diagnostiziert wurde, während sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war. Ed verpasste auch die Beerdigung seiner Großmutter aufgrund einer Gerichtsverhandlung über eine der Klagen wegen angeblichem Plagiat.