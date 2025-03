Stars Ed Westwick und Amy Jackson: Ihr Baby ist da

25.03.2025

Ed Westwick und Amy Jackson freuen sich über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Der 37-jährige Schauspieler und das 33-jährige Model haben in den sozialen Medien mehrere Bilder ihres neugeborenen Jungen geteilt und haben auch gleich den Namen verraten. Ihr Sohn hört auf den Namen Oscar Alexander Westwick. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram schrieb das Paar: „Willkommen auf der Welt, kleiner Junge. Oscar Alexander Westwick“ Amy teilte den Beitrag in ihren Instagram Stories und schrieb: „Das beste Gefühl der Welt.“ Und Ed schrieb in seinen Stories: „Worte können das Wunder nicht ausdrücken.“

Im vergangenen Sommer heirateten der ‚Gossip Girl‘-Star Ed und Amy, die mit ihrem früheren Partner George Panayiotou den fünfjährigen Sohn Andreas hat, in einer aufwendigen Zeremonie an der italienischen Amalfiküste. Nach der Trauung gab Amy zu, dass sie sich darauf freue, „eine Zukunft“ mit ihrem neuen Mann aufzubauen. Sie schwärmte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Für mich bedeutet [die Heirat mit Ed], einen Lebenspartner zu haben, mit dem ich Abenteuer erleben kann, mit dem ich Liebe und Unterstützung teilen kann, mit dem ich eine wunderbare Familie gründen kann und mit dem ich in allen Momenten des Lebens füreinander da sein kann. Es geht darum, eine gemeinsame Zukunft aufzubauen und unendlich viele Erinnerungen zu schaffen, in dem Wissen, dass wir bei allem ein Team sind.“