Eddie Murphy ist stolz, dass seine 10 Kinder keine „Hollywood-Idioten“ sind

Eddie Murphy ist stolz, dass seine zehn Kinder keine "Hollywood-Idioten" sind

14.03.2021 21:27 Uhr

Eddie Murphy hat jetzt seine beträchtliche Anzahl von 10 Kindern gelobt und verraten, dass er stolz darauf sei, dass sich keines von ihnen als "Hollywood-Idiot" herausgestellt hat.

Der 59-Jährige hat fünf Söhne und fünf Töchter im Alter zwischen zwei und 31 Jahren aus fünf Beziehungen – und er zu jedem einzelnen eine gute Beziehung.

„Was ist das Beste für meine Kinder?“

„Ich werde im April 60 und habe all diese Babys. Ich liebe die Vaterschaft. Das ist das Zentrum von allem“ so Eddie Murphy gegenüber dem „Mirror“. „Die ganze Idee, da draußen zu sein und drei Filme pro Jahr zu machen, ist vorbei. Ich habe all diese Kinder. Ich habe festgestellt, dass man nie eine schlechte Entscheidung trifft, wenn man seine Kinder an die erste Stelle setzt. Wenn du einen Scheideweg erreichst oder ein paar beschissene Dinge erlebst, denk daran: ‚Was ist das Beste für meine Kinder?'“

„Sie sind normale Menschen“

Er fügte hinzu: „Ich bin so gesegnet mit meinen Kindern. Ich habe keinen schlechten Nachkommen. Man sagt über sie nicht sowas wie ‚Ah, das ist doch der und der…‘ Meine Kinder sind so großartige, normale Menschen – und niemand ist so ein Hollywood-Idiot. Meine Kinder sind schlau und versuchen Sachen zu probieren. Ich bin mit meinen Kindern gesegnet. Ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt“.

Das sind seine Kinder

Zuletzt begrüßten Eddie und seine australische Verlobte Paige Butcher (41) im November 2018 den inzwischen zweijährigen Sohn Max. Sie haben auch eine vierjährige Tochter namens Izzy gemeinsam.

Der Hollywood-Schauspieler, der zur Zeit mit „Der Prinz aus Zamunda 2“ auf Amazon Prime zu sehen ist, hat auch noch Sohn Eric (31) mit Paulette McNeeley, fünf Kinder mit Nicole Mitchell Murphy: Bria (31), Myles (28), Shayne (26), Zola (21) und Bella (19), einen Sohn, Christian (30) mit Tamara Hood und eine Tochter, Angel (13) mit Spice Girls-Star Mel B.

Jede Menge kurze Beziehungen

Nach der Scheidung von Nicole Mitchell war Murphy mit der britischen Sängerin eine kurze Zeit lang liiert, 2012 begann er sich mit Model Paige Butcher zu verabreden, nachdem er zwischenzeitlich aber noch eine kurzlebige „symbolische Vereinigung“ mit der Filmproduzentin Tracey Edmonds geschlossen hatte.

Anfang dieses Monats schwärmte der Star von der Zusammenarbeit mit seiner Tochter Bella, die an seiner Seite die Tochter seines Prince Akeem-Charakters spielt. „Auch wenn man sein eigenes Kind nur in einem Schulstück sieht, könnte einem schon das Herz vor Stolz platzen“, erzählte Murphy während eines Auftritts in der australischen Talkshow „The Sunday Project“.