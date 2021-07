Eddie Murphys Sohn liebt die Tochter von Martin Lawrence

Eddie Murphy und Martin Lawrence verbindet offenbar mehr als nur der Beruf. (amw/spot)

12.07.2021 16:16 Uhr

Die Schauspieler Eddie Murphy und Martin Lawrence verbindet mehr als nur ihr Beruf: Murphys Sohn Eric und Jasmin, die Tochter von Lawrence, sind ein Paar. Das machen die beiden jetzt via Instagram öffentlich.

Eddie Murphy (60) und Martin Lawrence (56) sind beide erfolgreiche Schauspieler und standen auch schon gemeinsam vor der Kamera. Doch die beiden verbindet noch mehr: Murphys Sohn Eric (32) und Jasmin (25), die Tochter von Lawrence, sind ein Paar. Das gaben die beiden Hollywood-Sprösslinge jetzt offiziell auf Instagram bekannt.

Jasmin Lawrence: Liebeserklärung auf Instagram

Am 10. Juli feierte Eric Murphy seinen 32. Geburtstag und Jasmin Lawrence ließ es sich nicht nehmen, ihm mit liebevollen Worten zu gratulieren: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Liebster“, schrieb die 25-Jährige zu zwei gemeinsamen Fotos. Auf einem der beiden Selfies gibt ihr Murphy einen liebevollen Kuss auf die Wange. „Ich bin so unglaublich gesegnet, dich zu kennen, dich zu lieben und dich an meiner Seite zu haben. Auf viele weitere Geschenke, Lacher und schöne Erinnerungen! Ich liebe dich so sehr!“, heißt es weiter.

Eric Murphy ist „Hals über Kopf“ in Jasmin Lawrence verliebt

Bereits im Juni teilte Eric ein Foto mit Jasmin auf Instagram. „Hals über Kopf in dich verliebt“, lautete sein Kommentar dazu.

Eddie Murphy und Martin Lawrence standen in der Vergangenheit in einigen Filmen zusammen vor der Kamera – zum Beispiel in „Boomerang“ (1992) und „Lebenslänglich“ (1999). Eric ist der älteste Sohn von Murphy. Der 60-Jährige hat insgesamt zehn Kinder. Jasmin ist das älteste Kind von Lawrence – er hat drei Töchter.