Serien-Neuauflage des Kult-Thrillers Eddie Redmayne: Mega-Gage für Rolle in „The Day of the Jackal“

Wird in der neuen Sky-Serie zum todbringenden "Schakal": Eddie Redmayne. (tj/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 15:31 Uhr

In der neuen Sky-Serie "The Day of the Jackal" verkörpert Oscarpreisträger Eddie Redmayne einen Profi-Killer - Medienberichten zufolge erhält er pro Folge ein echtes Killer-Gehalt.

Nachdem der britische Schauspieler Eddie Redmayne (42) im Jahr 2015 für seine Verkörperung des Physikers Steven Hawking (1942-2018) in "Die Entdeckung der Unendlichkeit" einen Oscar abräumte, ging es mit seiner Karriere steil nach oben. In der Folgezeit wurde er vor allem durch seine Rolle des Magie-Zoologen Newt Scamander in dem Harry-Potter-Spin-off "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" einem größeren Publikum bekannt. Für seine neueste Rolle in der Sky-Serie ""The Day of the Jackal" räumt er nun eine absolute Rekord-Gage ab.

Neuinterpretation von Bestseller-Thriller

Bei der Serie handelt es sich um eine Neuinterpretation des Kult-Thrillers von Bestsellerautor Frederick Forsyth (86) aus dem Jahr 1971, der bereits 1973 mit Edward Fox (87) und 1997 mit Bruce Willis (69) in der Titelrolle verfilmt wurde. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein berüchtigter Profikiller, der den Auftrag erhält, einen hochrangigen Politiker zu ermorden.

Wie der britische "Mirror" berichtet, heimst der Schauspieler für seinen schauspielerischen Einsatz in der Serien-Adaption pro Folge eine satte Gage von einer Million Pfund (rund 1,2 Million Euro) ein. Dem Bericht zufolge wird das zehnteilige Killer-Drama damit zur bisher teuersten Serien-Produktion von Sky.

"The Day of the Jackal" startet am 07.11.2024 exklusiv auf Sky und WOW.