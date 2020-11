17.11.2020 19:15 Uhr

Eddie Van Halen: Sohn Wolfgang teilt emotionales Tribut-Video

Eddie Van Halens Sohn Wolfgang hat seinem Vater seine Debütsingle "Distance" gewidmet. Das Video dazu ist ein emotionaler Einblick in ihr Leben.

Wolfgang Van Halen (29) setzt seinem Vater ein musikalisches Denkmal: Der Sohn des verstorbenen Gitarren-Virtuosen Eddie Van Halen (1955-2020) hat mit seiner Band Mammoth WHV ihre Debütsingle „Distance“ veröffentlicht. Der Song und das dazugehörige Video sind ein emotionaler Tribut an den am 6. Oktober verstorbenen Musiker.

Das Musikvideo zu „Distance“ ist eine Sammlung von Homevideos der Familie Van Halen und bietet einen intimen Einblick in ihr Leben. Es zeigt Wolfgang als Baby, als heranwachsenden Jungen und natürlich auch als erwachsenen Mann, wie er mit seinem Vater gemeinsam auf der Bühne steht. Das Video endet mit einer berührenden Sprachnachricht, die Eddie seinem Sohn hinterließ.

Die Verkaufserlöse der Single kommen der Mr. Holland`s Opus Foundation zugute. Eine Organisation, die auch schon Eddie Van Halen sein Leben lang unterstütze und die Instrumente an Musik-Projekte in den USA spendet, die sich keine leisten können.

Das war die wahre Todesursache

Eddie Van Halen starb am 6. Oktober im Alter von 65 Jahren. Bislang war man davon ausgegangen, dass er einer Kehlkopfkrebserkrankung erlegen war. In einem Interview mit Radio-Legende Howard Stern (66) sprach Wolfgang nun aber über die wahre Todesursache. „Ende 2017 wurde bei ihm Lungenkrebs im vierten Stadium diagnostiziert“, so Van Halen. Die Ärzte hätten seinem Vater nur noch sechs Wochen zu Leben gegeben. Diese Erwartungen habe er aber deutlich übertroffen. Auch dank einer Alternativbehandlung in Deutschland, betonte der 29-Jährige.

Zwei Jahre später kam aber noch ein weiterer Schicksalsschlag hinzu: Nach einem Motorradunfall entdeckte man 2019 bei dem Musiker einen Hirntumor. Es habe einfach nicht mehr aufgehört und von da an sei es mit Eddie Van Halens Gesundheit schnell bergab gegangen.

