20.09.2020 12:49 Uhr

Edelwagen bis Discounter: Das sind die reichsten Deutschen

Wer ist der reichste Mensch Deutschlands? Neuesten Zahlen nach gibt es darauf eine glasklare Antwort.

Auch die Corona-Krise kann den Superreichen aus Deutschland finanziell nichts anhaben, im Gegenteil. Teilweise konnten sie sogar noch kräftig zulegen, wie aus einer Auflistung der „Welt am Sonntag hervorgeht. Einsam an der Spitze thront demnach weiterhin Lidl- und Kaufland-Gründer Dieter Schwarz. Das Vermögen des 80-jährigen Discounter-Krösus beläuft sich der „WamS“ zufolge auf 41,80 Milliarden Euro – trotz Corona also sogar etwas mehr als im Vorjahr (41,50 Milliarden Euro).

Mit deutlichem Abstand folgt den Schätzungen der „WamS“ nach die Familie Reimann. Deren Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty sowie das Unternehmen Jacobs Douwe Egberts (Kaffee- und Teeprodukte) ließen das Vermögen 2020 auf 21,45 Milliarden Euro steigen. Das wären sogar 1,45 Milliarden Euro mehr als 2019. Die Familie Wolfgang Porsche (VW, Porsche) folgt mit 20 Milliarden Euro auf Rang drei.

Die reichste Frau Deutschlands ist Unternehmerin Susanne Klatten (58, BMW, Altana) mit 15,10 Milliarden Euro. Komplettiert wird die Top 5 von Dietmar Hopp (80). Von allen genannten konnte er den größten Zuwachs von 10 auf 14,5 Milliarden Euro verbuchen. Das dürfte daran liegen, dass er neben Mitbegründer des IT-Unternehmens SAP auch der Mehrheitseigentümer des biopharmazeutischen Unternehmens CureVac ist, das aktuell an einem Impfstoff gegen Covid-19 arbeitet.

Grundlagen der Erhebung sind unter anderem Recherchen bei Vermögensverwaltern, in Archiven und teilweise den Vertretern der Rangliste selbst. Sämtliche Angaben beruhen auf Schätzungen, etwa bezüglich Kapitalanlagen, Aktienkapital, Immobilien sowie Unternehmensumsätzen.

(stk/spot)