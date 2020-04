Edin Hasanovic über seine Schauspielkarriere, Hater und vieles mehr

Edin Hasanovic ist mit Leib und Seele Schauspieler und deshalb auch gerade einer der erfolgreichsten seiner Art in Deutschland. Dass er diesen Traum vom Schauspieler-Dasein schon als Kind hegte verriet er nun Kai Blasberg im Podcast ‚Festival der Liebe‘

Quelle: instagram.com

Wandelbar

Ob als junger IS-Kämpfer im ARD-Zweiteiler ‚Brüder‘, in der Rolle eines Neonazis in der ‚Emmy‘-prämierten Serie ‚Familie Braun‘ oder als von schlechten Dates geplagter Single-Mann in der Komödie ‚Rate your Date‘ – Edin Hasanovic ist vielseitig und gibt immer 100%.

Trotzdem ist der 28-jährige davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die nichts von seinem schauspielerischen Talent erkennen können.

Warum er das denkt und wieso der gebürtige Bosnier sein Tun dennoch jederzeit fast fanatisch zu verteidigen weiß, verriet er dem 55-jährigen Medienmanager und Geschäftsführer des Privatsenders Tele5 bei Tee und Baklava.

