26.01.2021 20:31 Uhr

Ehe-Aus: Elliot Page und Emma Portner lassen sich scheiden

Der kanadische Schauspieler Elliot Page lässt sich von seiner Ehefrau Emma Portner scheiden. Anfang 2018 hatte er öffentlich gemacht, dass die beiden verheiratet sind.

Die Beziehung des kanadischen Schauspielers Elliot Page (33) und seiner Ehefrau Emma Portner (26) steht vor ihrem Aus. Unter anderem dem US-Magazin „People“ erklärten die beiden in einem gemeinsamen Statement, dass sie sich bereits im vergangenen Sommer getrennt haben und sich scheiden lassen wollen. „TMZ“ und „Page Six“ hatten zuvor unter Berufung auf vorliegende Gerichtsunterlagen übereinstimmend berichtet, dass Page in New York die Scheidung eingereicht habe. Über einen möglichen Scheidungsgrund ist bisher nichts bekannt. Die Schauspielerin und die Tänzerin möchten laut ihrem Statement Freunde bleiben.

Er machte seine Ehe vor drei Jahren öffentlich

Vor rund drei Jahren hatte Page bei Instagram mehrere romantische Bilder veröffentlicht und mit der Welt geteilt, dass er und Portner geheiratet hatten. Anfang Januar 2018 schrieb der Schauspieler zu den Aufnahmen: „Ich kann nicht glauben, dass ich diese außergewöhnlich Frau meine Ehefrau nennen darf.“

Der 33-Jährige, der als Ellen Page durch Filme wie „Hard Candy“ und „Juno“ berühmt wurde, hatte erst im Dezember via Social Media bekanntgegeben, transgender zu sein. „Hi Freunde, ich möchte euch mitteilen, dass ich transgender bin, meine Pronomen sind he/they und mein Name lautet Elliot“, hatte er bei Instagram erklärt. Portner hatte daraufhin ebenfalls auf der Plattform ihre Unterstützung ausgedrückt. Sie sei sehr stolz auf ihren Ehemann, erklärte sie. Die Existenz von Page sei ein „Geschenk“, sie liebe ihn „so sehr“.

(wue/spot)