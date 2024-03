Er ist im Hospiz Ehefrau über Fritz Wepper: „Dass er das überlebt hat, ist ein Wunder“

Fritz Wepper im Juni 2023 bei einer Vernissage in Gmund am Tegernsee. (hub/spot)

SpotOn News | 13.03.2024, 13:15 Uhr

Fritz Wepper erholt sich in einem Hospiz von einer schweren Erkrankung. "Dass er das überlebt hat, ist ein Wunder", erklärt seine Ehefrau in einem Interview.

Schauspieler Fritz Wepper (82) erholt sich in einem Hospiz von einer schweren Erkrankung. Seine Frau Susanne Kellermann (49) sagte dem Magazin "Bunte", ihr Mann hatte "eine schwere Sepsis, die er fast nicht überlebt hätte, weil sich zusätzlich seine künstliche Herzklappe entzündet hat". Sie fügte hinzu: "In seinem Zustand und Alter konnte man ihn nicht operieren, man hat versucht, es mit Antibiotika in den Griff zu bekommen. Dass er das überlebt hat, ist ein Wunder! Fritz ist zwar geschwächt, aber er fühlt sich gut und hat keine Schmerzen."

Video News

In dem Hospiz erhole sich Wepper durch die Ruhe "sehr gut", wie Kellermann weiter erklärt. Er sei in den letzten Tagen richtig aufgeblüht. "Fritz lebt im Hier und Jetzt und nimmt die Dinge so an, wie sie sind, ohne sich zu beschweren", so seine Ehefrau. "Er ruht in sich. Wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, sagt er nicht: schlecht. Mein Mann hat nicht mitbekommen, wie kritisch es kürzlich um ihn stand, das ist tröstlich!"

Tod von Bruder Elmar hat ihn "sehr mitgenommen"

Zudem erklärte Fritz Weppers Ehefrau, der Tod seines Bruders im vergangenen Jahr habe einen großen Einfluss gehabt: "Das hat ihn so sehr mitgenommen, dass sein Immunsystem zusammengebrochen ist." Schauspieler Elmar Wepper (1944-2023) war Ende Oktober 2023 im Alter von 79 Jahren verstorben.

Susanne Kellermann, mit der Fritz Wepper eine zwölfjährige Tochter hat, sagte "Bunte" weiter, ihr sei wichtig klarzustellen, "dass Fritz nicht im Sterben liegt. Das könnte zwar jeden Tag so sein, aber aktuell befürchten wir es nicht und hoffen auf noch mehr Zeit zusammen. Und wenn es so weit ist, dann hoffe ich, dass ich bei ihm sein kann".

Fritz Wepper ist als Schauspieler bereits seit den 1950er Jahren bekannt. Große Erfolge feierte er unter anderem mit den Serien "Derrick", "Um Himmels Willen" oder mit der Krimireihe "Mord in bester Gesellschaft".