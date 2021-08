Ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Kattia Vides hat geheiratet

Kattia Vides mit Patrick Weilbach auf einem Event in Berlin im Jahr 2019 (wue/spot)

01.08.2021 13:51 Uhr

Kattia Vides hat ihre große Liebe gefunden - und sie geheiratet! Am Samstag hat die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin in Kassel "Ja" gesagt.

Kattia Vides (33) hat am 31. Juli in Kassel den Politiker Patrick Weilbach geheiratet, wie die „Bild am Sonntag“ und RTL berichten. „Es war einfach wunderschön, sehr emotional. Ich kann nicht richtig beschreiben, was ich jetzt gerade fühle“, erklärt Vides dem Sender und spricht von einer „Achterbahn der Gefühle“. Sie sei „überglücklich“. Als seine Braut den Raum betreten habe und Weilbach sie zum ersten Mal sah, seien ihm „tatsächlich die Tränen gekommen“, auch wenn er sonst „eher ein rationaler Mensch“ sei, erzählt er.

Vides wurde 2017 als Teilnehmerin der siebten Staffel von „Der Bachelor“ bekannt, kam in der Dating-Show aber nicht mit dem damaligen Junggesellen Sebastian Pannek (35) zusammen. 2018 nahm sie auch am Dschungelcamp teil. Damals gab es bereits Berichte, dass sie mit Weilbach liiert sei, Vides beharrte aber noch darauf, dass sie Single sei.

Aufgeregter als vor dem Dschungelcamp!

Im Februar bestätigte Vides dann RTL, dass sie ihrem Partner Ende Juli das Jawort geben wolle. Schon damals stand fest, dass das Paar „aber erstmal nur im kleinsten Familienkreis heiraten“ werde. Da die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, wie sich die Corona-Lage entwickeln würde, wollten sie „erstmal auf Nummer sicher“ gehen, erklärte Weilbach. So durften nun auch nur einige Familienmitglieder und enge Freunde mit zum Standesamt. Gefeiert wurde zwar auch, aber „ein bisschen getrübt“ war die Stimmung dann doch, wie der Politiker dem Sender erklärt. So konnten etwa nicht alle Verwandten, sondern nur der Bruder und die Mutter von Vides, anreisen. Das Paar sei „wirklich happy“, die beiden „hätten aber natürlich gern mit noch mehr Leuten gefeiert“.

„Vor dem Dschungelcamp war ich nicht so aufgeregt wie vor der Hochzeit“, scherzt Vides im Gespräch mit der Sonntagszeitung. Doch wie geht es nun weiter? Die 33-Jährige erklärt, dass die beiden „auf jeden Fall einen Kinderwunsch“ haben – und das „so schnell wie möglich“, wie ihr Ehemann anfügt.