Ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Kattia Vides heiratet im Sommer

16.02.2021 15:41 Uhr

Im Dschungelcamp 2018 sorgte die Beziehung zwischen Kattia Vides und Patrick Weilbach das erste Mal für Schlagzeilen. Jetzt wird das Paar heiraten.

Die ehemalige „Bachelor“- und Dschungelcamp-Kandidatin Kattia Vides (32) heiratet im Sommer den CDU-Politiker Patrick Weilbach (33). „Patrick und ich werden uns am 31. Juli auf dem Standesamt in Kassel das Ja-Wort geben“, erklärte sie RTL. „Wir werden aber erstmal nur im kleinsten Familienkreis heiraten.“ Weilbach ergänzt: „Wir wissen nicht, wie sich die Lage mit den ganzen Corona-Mutationen noch entwickelt. Deswegen gehen wir erstmal auf Nummer Sicher.“

Der ursprüngliche Plan war Weilbach zufolge, auf Schloss Berlepsch bei Kassel zu heiraten – und zwar mit Promis wie Daniela Büchner, Johannes Haller und David Friedrich. Wahrscheinlich werde die große Hochzeit aber nun erst im nächsten Jahr stattfinden.

Wirbel um Beziehungsstatus

Die „Bachelor“-Kandidatin von 2017 sorgte 2018 mit ihrer Äußerung im Dschungelcamp, sie sei Single, für Verwirrung. Denn schon da gab es Berichte, sie sei mit Weilbach zusammen. Sie seien damals noch nicht so weit gewesen, als Paar in der Öffentlichkeit aufzutreten, erklärt Vides. „Wer weiß, wie unsere Geschichte verlaufen wäre, wenn unsere Liebe durch RTL und das Dschungelcamp nicht öffentlich geworden wäre.“ Seitdem verlaufe ihr gemeinsamer Weg „befreit von vielen Sorgen, die wir uns vorher gemeinsam gemacht haben. Unserer Liebe stand danach nichts mehr im Weg und wir haben gemeinsam alle Hürden überwunden“. Und sie fügt hinzu: „Es fühlt sich richtig an, dass auf diesem Weg das Ja-Wort liegt und wir heiraten.“

(hub/spot)