Dritte Staffel der Datingshow „Make Love, Fake Love“: Was muss Karina Wagners Traummann mitbringen? Karina Wagner wird in der dritten Staffel von „Make Love, Fake Love“ dabei sein. Die Ex-„Bachelor“-Kandidatin sucht erneut im TV den Richtigen und will ihr Single-Dasein nach über zwei Jahren beenden. In einem Interview verrät sie ihre Traummann-Vorstellungen.