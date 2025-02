Helen Dorn, Klein gegen Groß, … TV-Tipps am Samstag Helen Dorn (ZDF) ermittelt, als ein junger Mann von einem Containerschiff in den Tod stürzt. Im Duell „Klein gegen Groß“ (Das Erste) stellen sich Promis ihren jungen Herausforderern. In „Hexen hexen“ (ProSieben) stemmt sich ein kleiner Junge gegen böse Magie.