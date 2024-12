ZDF-Sendung läuft am 3. Dezember Neue Doku über Prinz Harry schlägt große Wellen in Großbritannien In einer neuen Dokumentation, die am 3. Dezember im ZDF gezeigt wird, kommt Prinz Harry nicht gut weg. Das griffen bereits britische Medien auf. Die Sendung sei ein Schlag für den abtrünnigen Royal und seine Ehefrau Meghan. Das Paar soll nun vor allem angesichts finanzieller Enthüllungen zittern.