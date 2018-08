Ehrenbürger Otto Waalkes hätte gern das Recht auf den ersten Keks

Freitag, 24. August 2018 17:19 Uhr

Otto Waalkes will als Ehrenbürger gratis Auto-Scooter fahren. Und der letzte große deutsche Komiker der alten Schule möchte das Recht auf den ersten Keks haben. Otto ist Ehrenbürger von Emden.

Otto Waalkes (70) wünscht sich als neuer Ehrenbürger seiner Heimatstadt Emden freien Eintritt bei allen Bürgern zum Teetrinken und das Recht auf die Wahl des ersten Kekses. Der Scherzkeks, Musiker, Komiker und Schöpfer der „Ottifanten“ schlug bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft am Freitag noch weitere Privilegien vor, die er künftig wahrnehmen könnte: kostenlosen Eintritt in allen Emder Museen einschließlich seinem eigenen Museum, dem Otto Huus, und freie Fahrt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln einschließlich der Fähre Ditzum-Petkum.

Eine Alternative wäre, gratis den Autoscooter bei den Emder Matjes-Festtagen nutzen zu dürfen.

Otto wurde 1948 in Emden geboren und wuchs dort in einem Arbeiterviertel am Rand des Hafens auf. Ohne ihn wäre die ostfriesische Stadt nie so bekannt geworden wie heute, begründete Oberbürgermeister Bernd Bornemann (SPD) die Ehrenbürgerschaft für den Künstler. (dpa/KT)