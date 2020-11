16.11.2020 22:15 Uhr

Eifersuchtsdrama bei „Bauer sucht Frau“: Patrick kann sich nicht entscheiden

Auch in der vierten Folge von "Bauer sucht Frau" schlagen die Herzen sämtlicher Landwirte und ihrer auserwählten Damen höher. Nach dem Aus von Antonia steht Jungbauer Patrick vor neuen Herausforderungen ...

Nach Antonias freiwilliger Abreise in der letzten Folge von „Bauer sucht Frau“ geht es für Jungbauer Patrick, Julia (25, Zahnmedizinische Angestellte aus München) und Sofia (22, Tiermedizinische Fachangestellte vom nördlichen Bodensee) zum Baden an den Bodensee.

„Du hast nicht so richtig um mich gekämpft!“

Es wird ordentlich geplantscht und immer wieder schnappt sich Patrick Julia, um sie im Wasser zu necken und ihr nahe zu sein. Da bittet Sofia um Zeit zu zweit mit Patrick. Während Julia noch eine Runde alleine im See schwimmt, können die Beiden zum ersten Mal alleine reden. Sofia gesteht: „Ich denke schon, dass es bei uns viele Punkte gibt, wo es passt.“

Patrick sieht es ähnlich und kuschelt sich in ihren Schoß: „Mit dir kann man viel Spaß haben und du bist absolut bodenständig und ne richtig Hübsche!“ Julia traut ihren Augen nicht, als sie die beiden so eng zusammen sieht und bittet ebenfalls um ein Einzelgespräch. „Ich finde dich sehr sympathisch“, eröffnet sie das Gespräch.

Doch Patrick hat Redebedarf: „Was ist los, Julia? So richtig gekämpft hast du bisher nicht um mich! Von dir kam immer so ein bisschen eine Distanz.“ Julia versucht zu erklären: „Das sollte auf keinen Fall so rüberkommen! Ich bin halt nicht so ein aufdringlicher Mensch. Ich habe dich wirklich in mein Herz geschlossen.“

Doch wie fühlt Patrick? Für wen schlägt sein Herz mehr? Das kann er selber noch nicht sagen und bittet Julia und Sofia am Ende des Badetages weiterhin um Geduld.

„Diese Frau fasziniert mich immer mehr!“

Beim Füttern der Hühner zeigt Geflügelbauer Rüdiger großes Interesse für die Vergangenheit seiner Hofdame Tatjana. „Ich freue mich, wenn er fragt und ich freue mich, das zu erzählen“, so die gebürtige Russin, die 21 Jahre in Indonesien gelebt hat und sich dort mit einem eigenen Hof komplett selbst versorgt hat.

„Wir hatten alles, Hühner, Gänse, Enten, Kaninchen, Schweine – die nächste Stadt, wo man einkaufen konnte, dahin musste man eine Stunde mit einem kleinen Flugzeug hinfliegen!“

Rüdiger ist tief beeindruckt: „Ich ziehe absolut den Hut vor ihr. Ich glaube, es wird nicht viele Probleme geben, mit denen Tatjana nicht umgehen kann!“ Und er soll Recht behalten. Trecker fahren oder seine Freilandschweine füttern, alles meistert Tatjana mit Bravour. Rüdiger gesteht: „Diese Frau fasziniert mich immer mehr!“

„Ein Gefühl, das in Richtung liebhaben geht!“

Rinderzüchter Lutz aus Sachsen und seine Hofdame Steffi (54, gelernte Erzieherin aus dem Ruhrgebiet) sind beide Schottland-Fans. Da liegt es nahe, einmal die legendären Highland-Games nachzuspielen. Da Lutz alljährlich auf seinen Hof dazu lädt ist er bestens vorbereitet.

Erst weist er Steffi in Steinewerfen ein und zeigt dann selbst, was er beim Gewicht Hochwerfen draufhat. Steffi wird es angst und bange, schließlich könnte das Gewicht auch auf Lutz landen: „Da fällt es mir schwer zuzugucken. Das sieht gefährlich aus.“

Doch die Sorge um Lutz zeigt ihr auch, wie sehr sie ihn schon mag: „Das ist ein Gefühl, das in Richtung liebhaben geht!“ Und auch Lutz‘ Herz schlägt intensiv für die 54-Jährige. „Ich habe dich ganz dolle lieb“, flüstert er ihr bei einer Umarmung ins Ohr.

„Ich hätte mir von Till einiges mehr erwartet“

Pferdewirtin Denise und ihre Hofmänner Till (31) und Sascha (29) sind mitten in der Stallarbeit, als ein Überraschungsgast vor ihnen steht: Inka Bause will wissen, wie die Hofwoche läuft. „Ich hätte mir von Till einiges mehr erwartet, dass er mehr die Nähe sucht“, berichtet Denise Inka im Vier-Augen-Gespräch.

„Das war bei Sascha zu einhundert Prozent mehr. Was bei Sascha zu viel war, hat bei Till gefehlt!“ Denise hat sich entschieden und will die Hofwoche nur noch mit einem Mann weitermachen. „Till, du bist ein total sympathischer Typ und auch vom Äußeren her total mein Fall“, erklärt sie in großer Runde.

„Aber es zählt ja nicht nur das Äußere. Ich will ja auch einen Mann an meiner Seite haben, der in mein Leben passt. Und da bist du leider nicht so der Richtige. Ich glaube, dass du, Sascha, derjenige bist, der an meine Seite passen könnte!“

Und so heißt es für Till Kofferpacken. Sascha ist happy: „Für mich war das jetzt wie eine Explosion in meinem Herzen, dass sie uns eine Chance gibt!“

„Wir sehen uns auf jeden Fall wieder“

Die Hofwoche endet bald bei Thomas K. (42) und Bianca. Nach einem harmonischen Grillabend mit Thomas‘ Freunden, bei dem Bianca als neue Frau an der Seite des Hobbylandwirtes herzlich empfangen wird, ziehen sich die beiden zurück.

„Danke, dass es dich gibt, danke, dass du da bist“, so Thomas ergriffen nach einem Kuss. Für beide ist ein Traum in Erfüllung gegangen, sie haben einen Menschen gefunden, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen können. „Wir sehen uns auf jeden Fall wieder“, so Bianca. Und Thomas ergänzt: „Bianca gibt mir die Richtung, den Weg gehen wir jetzt gemeinsam in die Zukunft und alles wird gut!“

„Wir nennen ihn Kai Kaninchen!“

Kartoffelbauer Peter (34) holt seine auserwählte Alina (29, Erziehungswissenschaftlerin aus dem Kreis Soest) am Hotel ab und bringt sie zu sich nach Hause. Bei einem Rundgang durch Haus und Hof lernt Alina zuerst die Kaninchen kennen. „Haben die denn Namen, die Kaninchen?“, will die 29-Jährige wissen. Peter verneint.

Kurzerhand tauft Alina das Kaninchen, das sie gerade streichelt. „Das ist ein Kai. Wir nennen ihn Kai Kaninchen!“ Die Wahl findet auch Peter gut. „Das ist gut. Drei Buchstaben kann ich mir merken“, witzelt er. Das Lachen vergeht Alina ein bisschen, als Peter sie in seine Wohnung führt. Die befindet sich im kompletten Umbau. Allerdings sind ein Bad und ein Schlafzimmer für den weiblichen Gast bereits fertig. „Hier werde ich mich sehr wohl fühlten“, so Alina.

„Ich nehme nur eine Frau mit auf den Hof“

Schweinezüchter Thomas U. hat sich aus seinen Bewerbungsbriefen zwei Frauen ausgesucht, die er persönlich kennenlernen will. In einem Hotel in der Nähe trifft er zunächst Gaby (37, Bürokauffrau aus Hessen) und danach Nicole (39, Accountmanagerin aus Wien).

Nach Einzelgesprächen trifft der 38-Jährige eine Entscheidung: „Ich habe von vornherein gesagt, ich nehme nur eine Frau mit auf den Hof und ich bin mir sicher, dass ich Nicole mit zu mir auf den Hof nehmen möchte!“

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ gibt es immer am Montagabend ab 20:15 Uhr bei RTL und rund um die Uhr auf TVNow