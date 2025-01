"Oh, ich bin bereit" Eigene Familie gründen? Lady Gaga denkt über Kinder nach

Lady Gaga und Michael Polansky im September in London. (wue/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 16:38 Uhr

Sie kennen sich seit 2019 und sind seit letztem April verlobt, doch wie sieht es mit Kindern aus? Lady Gaga erzählt, dass sie und Michael Polansky auch schon über Nachwuchs gesprochen haben.

Lady Gaga (38) denkt darüber nach, mit ihrem Verlobten Michael Polansky eine eigene Familie zu gründen. "Familie – wie die Wurzeln des Baumes", sagt die Sängerin und Schauspielerin im Interview mit dem Magazin "Elle". "Familie ist das, was dich zu dem macht, was du bist, und sie bestimmt auch dein Bedürfnis nach Veränderung."

Darüber hat Lady Gaga mit ihrem Verlobten gesprochen

Aber was würde sich Lady Gaga in diesem Zusammenhang wünschen? Was sollte ihr Kind an ihr als Künstlerin schätzen oder verstehen, wenn es aufwächst? "Ich würde mir wünschen, dass meine Kinder verstehen, dass es ihnen überlassen bleibt, was meine Kunst für sie bedeutet", antwortet die Sängerin. Ihre Kinder würde sie niemals auf diese Weise "formen oder ihnen vorschreiben wollen, wie sie über mich denken sollen". Außer vielleicht, wenn es darum geht, dass sie ihr Bestes gegeben und versucht hat, sich auf ihrem Weg selbst treu zu bleiben.

"Das ist etwas, worüber Michael und ich viel gesprochen haben – unseren Kindern zu erlauben, eigene Menschen zu sein", erläutert Lady Gaga. Kindern werde oft gesagt, "wie sie denken, woran sie glauben und wie sie essen sollen… Ich möchte meine Kinder einfach herausfinden lassen, wer sie sind." Würden diese Popstars werden wollen, würde sie aber nicht mitspielen. Davor gewarnt, dass Kinder einen ganz schnell zurück auf den Boden holen können, antwortet die Sängerin bestimmt: "Oh, ich bin bereit."

Lady Gaga und Michael Polansky lernten sich 2019 kennen und verliebten sich kurz vor dem Beginn der Covid-19-Pandemie. Laut eines Berichts der "Vogue" aus dem Jahr 2024 sind sie seit letztem April verlobt. Eine andere Art von Baby, Lady Gagas nächstes Album, kommt in wenigen Wochen zur Welt. Wie gerade erst auf ihrem offiziellen Instagram-Account verkündet wurde, wird die Platte "Mayhem" heißen und am 7. März erscheinen.