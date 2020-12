21.12.2020 13:30 Uhr

„Ein Junge namens Weihnacht“: Erster Trailer

Wer kennt die Geschichte vom Weihnachtsmann? Also die wirklich wahre Geschichte? Ein kleiner Junge erobert die Herzen der Welt und lüftet ein Geheimnis...

Jetzt gibt es einen ersten Einblick in das Kinohighlight der kommenden Weihnachtssaison geben zu können: „Ein Junge namens Weihnacht“ startet am im November 2021 in den Kinos.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman des britischen Bestseller-Autors Matt Haig, wird in dem fantastischen Familienabenteuer eins der am besten gehüteten Geheimnisse aller Zeiten gelüftet – und es hat mit dem Weihnachtsmann zu tun…

Darum geht’s

Der elfjährige Nikolas (Henry Lawfull) wächst in bescheidenen Verhältnissen in einer kleinen Holzhütte mitten in Finnland auf. Als sein Vater Joel (Michiel Huisman) aufbricht, um das sagenhafte Dorf „Wichtelgrund“ zu finden, übernimmt die grantige Tante Carlotta (Kristen Wiig) die Betreuung des Jungen.

Doch die Sehnsucht nach seinem Vater ist so groß, dass sich Nikolas auf den Weg in den hohen Norden macht, um ihn zu suchen.

Eine abenteuerliche Reise, umgeben von jeder Menge Schnee, beginnt: Begleitet von seinem besten Freund, der Maus Miika, trifft Nikolas nicht nur auf eine mysteriöse Elfe, einen aufgebrachten Troll und richtige Wichtel, sondern auch auf ein fliegendes Rentier! Seine fantastischen Erlebnisse lassen in ihm einen Gedanken reifen – was wäre, wenn er die Welt zu einem besseren Ort machen würde? Und wie könnte ihm das gelingen?

Besetzung

Der Oscar-prämierte Regisseur Gil Kenan (Monster House) vereint einen wahren All-Star-Cast vor der Kamera, unter anderem Jim Broadbent (Paddington 1 & 2, Die eiserne Lady), Toby Jones (Kaltes Blut, Dame, König, As, Spion), Sally Hawkins (Shape of Water, Paddington 1 & 2), Michiel Huisman (Deine Juliet), Henry Lawfull (Les Misérables), Maggie Smith (Downton Abbey, Harry Potter) und Kristen Wiig (Das erstaunliche Leben des Walter Mitty, Saturday Night Live).

Das Buch zum Film

Für die visuellen Effekte des Films zeichnet das Oscar-prämierte Team von Framestore (Paddington 1 & 2, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) verantwortlich. Basierend auf dem Bestseller-Roman des Briten Matt Haig wurde in Lappland, der Tschechischen Republik, der Slowakei sowie in London gedreht.

Fantasievoll, warmherzig und originell erzählt das große Familienabenteuer die verrückte Geschichte, wie ein kleiner Junge der Welt wieder Hoffnung schenkt. Das Buch zum Film erscheint pünktlich zum Kinostart am 17. September im dtv Verlag.