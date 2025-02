Samstags auf ProSieben „Ein sehr gutes Quiz“ mit Joko und Klaas hat Starttermin

Joko Winterscheidt (li.) und Klaas Heufer-Umlauf glauben fest an ihr "sehr gutes Quiz". (jom/spot)

SpotOn News | 09.02.2025, 13:01 Uhr

Dass "Ein sehr gutes Quiz" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zurückkehrt, war bereits bekannt. Jetzt hat die erste Ausgabe aber auch einen genauen Starttermin.

Im April 2024 präsentierten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) das Format in ihrem 24-Stunden-Marathon – nun geht es endlich bald in Serie: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" kehrt als TV-Showreihe zurück auf den Bildschirm. ProSieben hat nun mitgeteilt, wann die erste Ausgabe zu sehen sein wird.

Video News

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" wird ab 22. März mit vier Folgen immer samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn gezeigt. Dabei wird die Sendung laut Ankündigung "irgendwo in Deutschland" stattfinden. Wo die Moderatoren ihre Quizpulte aufstellen werden, bleibe bis kurz vor der Ausstrahlung ein Geheimnis. Anschließend habe jeder die Chance, als Kandidatin oder Kandidat dabei zu sein und im Beisein des Duos um 100.000 Euro zu quizzen.

"Ein sehr gutes Quiz": Die Regeln

Dabei werden drei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer in 25 Quizrunden antreten. Wer die richtige Antwort gibt, kann die ganze Gruppe eine Runde weiterbringen. Bei falscher Antwort fliegt der Kandidat oder die Kandidatin raus und wird durch einen neuen Anwärter auf die Gewinnsumme ersetzt. Traut sich niemand die Antwort zu geben, müssen alle drei das Quiz verlassen. Wer die entscheidende 25. Frage richtig beantwortet, kann die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Wie kam es zu der Idee von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"? In der 50. Ausgabe von "Joko und Klaas gegen ProSieben" erspielte sich das Moderatoren-Duo ein ganz besonderes Privileg. Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt durften am Sonntag, dem 21. April 2024, einen ganzen Tag das ProSieben-Programm bestimmen. Von 0 bis 23.59 Uhr räumte der Sender seinen Zugpferden Sendezeit ein. Manchmal griff das Duo an jenem Tag auf Konserven zurück, sendete aber unter dem Hashtag #24hJK meist live. Zur Primetime moderierten die beiden dann die Live-Premiere ihres Quiz.