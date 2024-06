Er wird 66 Jahre alt Ein Ständchen für den Kanzler: G7-Runde singt für Olaf Scholz

Olaf Scholz darf sich über ein Ständchen zum Geburtstag freuen. (smi/spot)

SpotOn News | 14.06.2024, 12:21 Uhr

Geburtstags-Überraschung für Olaf Scholz: Die G7-Partner singen bei ihrem Gipfel in Italien "Happy Birthday" für den Bundeskanzler. Scholz wird am Freitag 66 Jahre alt.

Besonderes Geburtstagsgeschenk für Olaf Scholz (SPD): Beim G7-Gipfel in Italien singen die mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt ein Ständchen für den Bundeskanzler. Scholz wird am heutigen Freitag, dem zweiten Tag des Gipfeltreffens, 66 Jahre alt. Vor der ersten Sitzung am Freitag stimmten die Anwesenden laut Medienberichten "Happy Birthday" an.

Biden bis Meloni: Sie singen für Olaf Scholz

Zu den musikalischen Gratulanten gehören EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (65), EU-Ratspräsident Charles Michel (48) und die Gastgeberin, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (47). Dazu kommen die Staats- und Regierungschefs der größten Industrieländer: US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46), der britische Premierminister Rishi Sunak (44), Justin Trudeau (52) aus Kanada und Fumio Kishida (66) aus Japan.

Die ersten Gratulationen sollen Olaf Scholz in der Luft erreicht haben, als er in der Nacht des ersten Sitzungstages im Hubschrauber in sein Hotel unterwegs gewesen war. Nach der Landung soll Scholz mit seiner Frau Britta Ernst (63) und seinem engsten Mitarbeiterkreis reingefeiert haben.

Am heutigen Freitag bleibt nicht viel Zeit zum Feiern. Die Runde der G7 diskutiert unter anderem über das Verhältnis zu China, zu Afrika und über Künstliche Intelligenz. Zu den Gesprächen wird auch Papst Franziskus (87) aus Rom an den Tagungsort in Apulien kommen.

Ein Ständchen von Andrea Bocelli?

Zum Abschluss des Gipfels am Freitagabend könnte Olaf Scholz ein weiteres Geburtstagsständchen erwarten. Andrea Bocelli (65) singt für die hochkarätigen Gäste, ehe Giorgia Meloni zum Abendessen lädt. Ob "Happy Birthday" auf dem Zettel des Star-Tenors steht, ist aber nicht bekannt.