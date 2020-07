Einbruch bei Helene Fischer?

"Mehrere Personen" sollen das Baugrundstück von Helene Fischer betreten haben. Die Polizei rückte aus.

Polizeieinsatz am Ammersee – angeblich auf dem Grundstück von Schlagerstar Helene Fischer (35, „Achterbahn“). „Gegen 7:30 Uhr wurden wir über eine verdächtige Wahrnehmung in Herrsching informiert“, berichtet ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord der „Bild“-Zeitung. Die Einsatzkräfte seien am Mittwochmorgen zu einem Baugrundstück gerufen worden, auf dem „mehrere Personen über einen Zaun geklettert“ sein sollen.

Verdächtige Personen hätten die Beamten vor Ort aber nicht ausmachen können. „Ersten Erkenntnissen zufolge wurde auch nichts entwendet“, sagt der Sprecher. Weitere Ermittlungen würden vorerst nicht angestellt werden. Fischer soll das Baugrundstück 2017 erworben haben und dort seither mehrfach mit ihrem Partner Thomas Seitel gesichtet worden sein.

