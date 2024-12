Video Einbruch in Amsterdam – der Familienschmuck ist weg :Eloise van Oranje meldete einen Einbruch in ihre Wohnung in Amsterdam. Die Diebe stahlen fast den gesamten Familienschmuck, darunter Ringe, Halsketten und Uhren, die für sie nicht nur einen materiellen, sondern auch einen emotionalen Wert haben. Die 22-jährige Tochter von Prinzessin Laurentien leitet das Mode-Start-up „My Lima Lima“. Sie betont, dass sie und ihre Familie während des Einbruchs nicht zu Hause waren und daher in Sicherheit sind. Description: Eloise van Oranje, die 22-jährige Tochter von Prinzessin Laurentien und Gründerin des Mode-Start-ups My Lima Lima, berichtete über einen Einbruch in ihre Wohnung in Amsterdam. Während des Einbruchs wurden wertvolle Familienschmuckstücke gestohlen, doch die Familie war in Sicherheit.