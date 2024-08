Was verkündet sie in London? Eine Ankündigung? Taylor Swift im brandneuen „Midnights“-Bodysuit

Taylor Swift präsentierte in London einen neuen Bodysuit. (ili/spot)

SpotOn News | 17.08.2024, 13:38 Uhr

Taylor Swift versetzte ihre Fans in helle Aufregung, als sie am Freitag während der zweiten Show im Wembley-Stadion einen schillernden neuen Bodysuit präsentierte. Steht etwa eine Ankündigung bevor?

US-Popstar Taylor Swift (34) präsentierte sich am Freitagabend im "Midnights"-Teil ihres zweiten Konzertauftritts im Londoner Wembley-Stadion in einem neuen funkelnden Bodysuit. Damit versetzte die beliebte Sängerin ihre Fans in helle Aufregung, denn mit diesem Outfit könnte sie eine bevorstehende Ankündigung angedeutet haben.

Der neue Bodysuit, auf dem Sterne und ein Stück Mond zu sehen sind, erinnert an das damals neue "Midnights"-Outfit, das sie einen Tag vor der Ankündigung von "1989 (Taylor's Version)" im August 2023 trug. Im Oktober 2023 veröffentlichte sie schließlich die Neuaufnahme von "1989" mit Bonustracks aus der Schatzkammer.

Wie das "People"-Magazin schreibt, könnte sie nun bei ihrer am heutigen Samstagabend (17. August) anstehenden Show das Veröffentlichungsdatum ihres nächsten neu aufgenommenen Albums, möglicherweise "Reputation (Taylor's Version)", bekannt geben. Bleibt sie bei dem Muster, könnte sie es zwei Monate später, vor Halloween, veröffentlichen.

Die Ankündigung 2023 erfolgte bei beim letzten US-Konzert im vergangenen Jahr. Diese neuerliche Ankündigung könnte bei einem ihrer drei letzten Europa-Konzerte in London am 17. August, 19. August oder 20. August erfolgen.

Kommt das fünfte Album "Reputation (Taylor's Version)"?

"Reputation (Taylor's Version)" wäre die fünfte Neuveröffentlichung für Swift, nach den Neuveröffentlichungen von "1989" im Oktober 2023, "Speak Now" im Juli 2023, "Red" im November 2021 und "Fearless" im April 2021. Mit dem Zusatz "Taylor's Version" will die 14-fache Grammy-Gewinnerin ihren Albumkatalog zurückgewinnen, nachdem Scooter Braun (43) ihre Alben 2019 gegen ihren Willen vom ehemaligen Label "Big Machine" erworben hat. Swift bestätigte im August 2019, dass sie ihre Alben neu aufnehmen würde. "Ich denke, dass Künstler es verdienen, ihre Arbeit zu besitzen", sagte sie gegenüber Robin Roberts von "Good Morning America".

In der "Time"-Ausgabe "2023 Person of the Year" im Dezember sprach Swift über die Wiederaufnahme ihrer "Reputation"-Ära und beschrieb die bevorstehende Veröffentlichung als "einen Goth-Punk-Moment weiblicher Wut darüber, dass sie von einer ganzen sozialen Struktur ausgegrenzt wird".

"Ich glaube, viele Leute sehen es und denken nur: kranke Schlangen und Stroboskoplicht", erklärte Swift und fügte hinzu, dass die Tracks aus dem Tresor 'Feuer' sein werden und dass sich die Wiederveröffentlichung ihrer Alben anfühlt wie das 'Sammeln von Horkruxen' oder 'das Sammeln von Unendlichkeitssteinen', in Anspielung auf "Harry Potter" und die Marvel-Filme. "Die Stimme von Gandalf ist jedes Mal in meinem Kopf, wenn ich ein neues Album herausbringe", sagte sie und spielte dabei auf "Der Herr der Ringe" an. "Für mich ist es jetzt ein Film."