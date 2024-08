Show am 24. August Eine „Waffe“: So hart trainiert Amira Pocher für „Schlag den Star“

Amira Pocher macht in weniger als zwei Wochen bei "Schlag den Star" mit. (wue/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 00:51 Uhr

Amira Pocher tritt schon bald gegen Vanessa Mai bei "Schlag den Star" an. Sie müsse "jetzt hier rasieren" und trainiert daher kräftig für die anstehende Show.

Seit Mitte Juli ist bekannt, dass Amira Pocher (31) gegen Vanessa Mai (32) bei "Schlag den Star" antreten wird. Die Moderatorin und ehemalige Partnerin von Oliver Pocher (46) möchte der Sängerin nicht so einfach das Feld überlassen, wie sie jetzt in ihrem Podcast andeutet.

Vanessa Mai soll "keine Chance" haben

Sie müsse "jetzt hier rasieren", erzählt Amira Pocher im Podimo-Podcast "Liebes Leben", den sie mit ihrem Bruder Hima Aly hat. Ihre Gegnerin habe "keine Chance", ist jener sich sicher.

Im Boxstudio, in dem sie trainiere, gebe es "so Puppen, so riesen Sandsäcke in Form von Menschen", etwa 1,80 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Und so eine Puppe habe sie von ihren Schultern werfen sollen. Ihrem Personal Trainer habe Pocher gesagt: "Dir ist schon bewusst, dass ich nicht beim 'Promiboxen' mitmache, ne? Also ich mache bei 'Schlag den Star' mit." Sie sei jetzt "eine komplette Waffe". Auch der Oberkörper und die Oberschenkel kamen zuletzt beim Training offenbar nicht zu kurz. Ihr tue "alles weh".

Hima möchte seine Schwester Amira unterstützen

Mai sehe sehr sportlich aus und Pocher habe die Vermutung, dass die "Schlag den Star"-Macher die beiden "fertigmachen" wollen. Er wolle seine Schwester in der Show hingegen unterstützen, sagt Hima: "Jetzt ist es ja umgekehrt."

Er sei mit einer Tanzgruppe einst in der österreichischen Show "Die große Chance" aufgetreten und da habe Amira ihn angefeuert, erläutern die beiden. Sie sei damals "geplatzt […] vor Stolz" und habe sich bei der Aufzeichnung in Wien "meine Seele aus dem Leib gebrüllt". Das kriege sie nun zurück, scherzt Hima.

Pocher trifft am 24. August bei "Schlag den Star" ab 20:15 Uhr auf ProSieben auf Mai. Einfach wird es für die Moderatorin sicherlich nicht, denn die Sängerin bringt Erfahrung mit. 2019 trat sie schon einmal an und konnte sich gegen Luna Schweiger (27) den Sieg sichern.

Pocher und Mai stellen sich wie gewohnt einem Duell von bis zu 15 Runden, bei dem es 100.000 Euro zu gewinnen gibt. Matthias Opdenhövel (53) moderiert, Ron Ringguth (58) wird kommentieren.