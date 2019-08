Einer von denen hier gewinnt bei Jauch am Montag eine Million Euro

Am Montag feiert die RTL-Rateshow „Wer wird Millionär?“ ihren 20. Jahrestag. Soviel ist über die Jubiläumsausgabe schon klar: Einer der Kandidaten wird Millionär!

Noch nie in der 20-jährigen Geschichte von „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch war die Chance so groß, den Millionengewinn abzuräumen: Denn ausnahmslos alle Fragen in der dreistündigen Jubiläumssendung am Montag, 2. September 2019, ab 20.15 Uhr, wurden in den letzten zwei Jahrzehnten schon einmal gestellt.

Sicher ist, eine Millionenfrage aus den letzten 20 Jahren wird einen Kandidaten zum Millionär machen und sie oder er wird in die Fußstapfen von Leon Windscheid treten, der 2015 als letzter die Million geholt hat. Sooo lange ist das schon her?

Übrigens: Das Studiopublikum der Jubiläumsshow besteht nur aus prominenten und nicht-prominenten Ehemaligen, die in den vergangenen 20 Jahren schon mal bei Günther Jauch auf dem Ratestuhl um die Million gespielt haben. Unter anderem mit dabei: Christian Rach, Horst Lichter und Katy Karrenbauer!

Diese 10 Kandidaten sind dabei

Alle 10 Kandidaten der Jubiläumssendung (in alphabetischer Reihenfolge) haben ganz besondere Beziehungen zu „Wer wird Millionär?“ und einzigartige Erinnerungen an die Sendung.

Julia Abspacher (22): Die Studentin hat schon gemeinsam mit ihrem Opa die Sendung geschaut.

Frank Helmts (54): Immer wenn „Wer wird Millionär?“ läuft, wird zuhause mitgeraten und um Aufgaben im Haushalt gewettet.

Viktoria Kranz (24): Als Kind musste die Studentin immer ganz leise sein, wenn „Wer wird Millionär?“ beim Abendessen lief.

Klaus Künhaupt (48): „Wer wird Millionär?“ ist die einzige Sendung, die er von Beginn an stets gemeinsam mit der Ehefrau und den fast 20-jährigen Zwillingen schaut.

Christoph Laufenberg (62): Er liebt es, sich auf dem Sofa über Kandidaten aufzuregen, die auf dem Schlauch stehen.

Matthias Menke (25): „Wer wird Millionär?“ war für ihn die erste Fernsehshow, für die er als Kind länger aufbleiben durfte.

Simone Schermuly (45): Sie träumt seit Jahren davon, bei Günther Jauch um die Million zu spielen.

Jan Stroh (35): In seinem Keller spielt er seit Jahren die Sendung detailgetreu nach und hat nach eigenen Angaben keine einzige Folge verpasst.

Ilona Katharina Werner (34): Auch sie ist Fan der ersten Stunde und war schon immer in Günther Jauch verliebt.

Therese Zink (88): Sie ist die älteste Kandidatin aller Zeiten und hat am selben Tag Geburtstag wie „Wer wird Millionär?“