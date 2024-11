Proteinreich und lange haltbar Einfacher Meal Prep: Deshalb liebt TikTok den „Dense Bean Salad“

Die TikTokerin Violet Witchel (re.) hat ihre "Dense Bean Salads" populär gemacht. (ncz/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 20:15 Uhr

Meal Prep kann eine Herausforderung sein. Doch die Lösung könnte in "Dense Bean Salads" liegen. Unter diesem Namen teilt eine TikTokerin ihre einfachen und nährstoffreichen Bohnensalat-Rezepte - und hat so bereits Millionen von Followern begeistert.

In einem hektischen Alltag ist es wichtig, sich regelmäßig und ausgewogen zu ernähren – gleichzeitig ist das aber nicht ganz einfach. Der Schlüssel lautet: Meal Prep. Eine besonders unkomplizierte Variante der Essensvorbereitung macht derzeit auf TikTok die Runde. Influencerin Violet Witchel hat auf der Plattform mit ihren Rezepten für "Dense Bean Salads" – also "dichte Bohnensalate" – ganze 2,7 Millionen Followerinnen und Follower gesammelt.

Die Salate der 24-Jährigen haben sich als perfekter Meal Prep herausgestellt: Sonntags zubereitet, bleiben sie die ganze Woche lang frisch. Die Hauptzutat Bohnen ist eines der preisgünstigsten Lebensmittel, die es gibt. Gleichzeitig halten Bohnen aufgrund ihres hohen Proteingehalts lange satt. Zudem punkten sie mit einer hohen Menge an Ballaststoffen.

"Dense Bean Salad" mit getrockneten Tomaten

Violet Witchels meistgesehenes Video ist ein Rezept für ihren "Dense Bean Salad" mit getrockneten Tomaten. Dafür fügt die TikTokerin eine klein gewürfelte Schalotte, einen Bund gehackte glatte Petersilie, zwei in Würfel geschnittene Paprika, vier in Streifen geschnittene Blätter Basilikum und eine Portion halbierte Cherrytomaten in eine Topperbox. Hinzu kommen klein geschnittene Salami und geräuchertes Hühnchen. Das Herzstück des Salats sind eine abgetropfte Dose weiße Bohnen, eine Dose Kichererbsen sowie klein gehackte getrocknete Tomaten (Öl aufbewahren!), Artischockenherzen und Mozzarellabällchen. Für das Dressing kombiniert Witchel das Öl der getrockneten Tomaten mit Knoblauch-Olivenöl, Rotweinessig, italienischen Kräutern, Meersalz und Senf.

Edamame, weiße Bohnen und Gurken

Für eine asiatisch inspirierte vegetarische Variante kombiniert Violet Witchel in Würfel geschnittene persische Gurken, eine Dose weiße Bohnen, 300 Gramm Edamame, einen klein gehackten Bund Koriander, 1/4 gewürfelte rote Zwiebel, einen gehackten Kopf Weißkohl, fünf gehackte Frühlingszwiebeln, zwei klein gehackte Jalapeños und 30 Gramm Sesamsamen. Das Dressing besteht aus 60 Millilitern geröstetem Sesamöl, 60 Millilitern Reisessig, zwei Esslöffeln Tamarisauce, zwei Esslöffeln Misopaste, ein Esslöffel geriebenem Ingwer und einem Esslöffel geriebenem Knoblauch.

Tex-Mex-Variante mit schwarzen Bohnen

Einer der beliebtesten Bohnensalate von Witchel ist ihre "Enchilada"-Variante. Dafür kombiniert sie eine abgetropfte Dose Kichererbsen und eine Dose schwarze Bohnen, zwei in Würfel geschnittenen Paprikas, eine fein gehackte Jalapeño und eine gewürfelte rote Zwiebel sowie einen Bund Koriander und eine Portion halbierte Cherrytomaten.

Hinzu kommen Käsewürfel (Witchel verwendet Monterey Jack und Cheddar) und in Würfel geschnittene, in Enchilada-Sauce eingelegte und gegrillte Hühnerschenkel. Für das Dressing mixt sie 60 Milliliter Enchilada-Sauce, den Saft einer Limette, 60 Milliliter Avocadoöl, 30 Milliliter Rotweinessig, je einen Teelöffel Senf, Salz und Paprikapulver. Abschließend fügt sie eine gewürfelte Avocado zum Salat hinzu.