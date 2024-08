Ab ans Meer Einmal um die Welt: Die besten Reiseziele im August

Unter anderem in der französischen Normandie dürfen sich Urlauber im August auf traumhafte Bedingungen freuen. (elm/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 21:31 Uhr

Im Sommer in den Urlaub - das ist für viele Pflichtprogramm. Wer für den August noch keine Pläne hat, kann sich an diesen Destinationen orientieren.

Der August ist eine beliebte Reisezeit für Urlauber, die auf der Suche nach dem perfekten Sommerurlaub sind. Hierfür bieten sich sowohl nahegelegene als auch fernere Ziele an: Ob es die malerischen Küstenwanderungen in Cornwall, das milde Klima an der heimischen Ostsee, die sonnenverwöhnten Strände von Djerba, die kulturellen Highlights der Normandie oder die einzigartige Mischung aus Moderne und Tradition in Tokio sind – diese fünf Reiseziele sind im August besonders reizvoll.

Cornwall, England

Cornwall, eine malerische Halbinsel im Südwesten Englands, bietet eine beeindruckende Kombination aus atemberaubenden Küstenlandschaften und charmanten, pastellfarbenen Dörfern. Wanderer finden hier zahlreiche Küstenpfade, die entlang spektakulärer Klippen und einsamer Strände führen. Der South West Coast Path ist einer der bekanntesten Wanderwege, der atemberaubende Ausblicke auf das azurblaue Meer und die dramatische Küstenlinie ermöglicht. Besonders beliebt sind die Abschnitte rund um St. Ives und das Künstlerdorf Mousehole, wo Besucher nach ihren Wanderungen in gemütlichen Cafés und Pubs einkehren können.

Neben den landschaftlichen Reizen finden Urlauber in und um Cornwall kulturelle und historische Vielfalt. Die Region ist bekannt für ihre keltische Geschichte und zahlreiche Legenden, die in den alten Burgen und Ruinen lebendig werden. Das Eden Project, ein einzigartiger botanischer Garten in riesigen Biomen, und das Minack Theatre, ein Freilufttheater auf einer Klippe, sind nur einige der kulturellen Highlights. Die Kombination aus Natur, Kultur und traditioneller englischer Gastfreundschaft macht Cornwall zu einem idealen Ziel für einen entspannten und zugleich erlebnisreichen Urlaub.

Ostsee, Deutschland

Die deutsche Ostseeküste ist ein ideales Reiseziel für Urlauber, die den Hochsommer in gemäßigtem Klima genießen möchten. Mit ihren langen Sandstränden, malerischen Küstenorten und einer Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten bietet die Ostsee eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Besonders Familien schätzen die flachen Strände und die zahlreichen Angebote für Kinder, während Aktivurlauber im umfangreichen Netz aus Rad- und Wanderwegen glücklich werden. Beliebte Urlaubsorte wie der Timmendorfer Strand und die Insel Rügen bieten eine Vielzahl an Unterkünften, von luxuriösen Hotels bis hin zu gemütlichen Ferienwohnungen.

Zu den Highlights der Ostseeküste gehören außerdem die kulturelle und historische Vielfalt der Region. Hansestädte wie Lübeck und Rostock haben historische Altstädte mit beeindruckender Backsteingotik und zahlreiche Museen sowie maritime Veranstaltungen, die die reiche Seefahrtsgeschichte der Region erlebbar machen. Die Ostsee ist zudem bekannt für ihre Wellness-Angebote: Zahlreiche Kurorte bieten Thalasso-Therapien und andere Anwendungen, die Körper und Geist verwöhnen.

Djerba, Tunesien

Die Insel Djerba, gelegen vor der Küste Tunesiens, ist ein wahres Paradies für Sonnenanbeter und Strandliebhaber. Mit ihren kilometerlangen, feinsandigen Stränden und dem kristallklaren Wasser des Mittelmeers zieht sie jährlich zahlreiche Urlauber an, die sich nach Entspannung und Sonne sehnen. Die Insel bietet eine Vielzahl an erstklassigen Ressorts, die alle Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt bieten, von luxuriösen Spa-Bereichen bis hin zu vielfältigen Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Besonders die Strände rund um die Ortschaften Midoun und Houmt Souk sind bei Urlaubern beliebt.

Abseits der Strände gibt es auch auf Djerba viel Kultur und Geschichte zu entdecken. Die Insel war einst ein bedeutender Handelsplatz und ist bis heute bekannt für ihre traditionelle Töpferkunst und Teppichweberei. Im Hauptort Houmt Souk können Besucher durch die bunten Märkte schlendern und das authentische Flair der Insel erleben. Sehenswert sind auch die zahlreichen Moscheen und die historische Synagoge El Ghriba, die zu den ältesten der Welt zählt und im Hochsommer Schatten spendet.

Normandie, Frankreich

Die nordfranzösische Normandie lockt mit einer Kombination aus Kultur, Geschichte und atemberaubenden Sandstränden. Bekannt für ihre schier endlosen Küstenabschnitte und die beeindruckenden Klippen von Étretat, bietet die Normandie ideale Bedingungen für einen erholsamen Strandurlaub. Die Strände von Deauville und Trouville sind besonders bei französischen Urlaubern beliebt und bieten eine erstklassige Infrastruktur mit luxuriösen Hotels und charmanten Pensionen. Für Aktivurlauber gibt es zahlreiche Wassersportmöglichkeiten, von Segeln bis Kitesurfen.

Auch in der Normandie sind die kulturelle und historische Dimension der Region von großer Bedeutung. Von den berühmten Landungsstränden des Zweiten Weltkriegs bis zur Stadt Bayeux mit ihrem weltberühmten Wandteppich, der die Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer darstellt. Kunstliebhaber zieht es nach Giverny, wo sie das Haus und den Garten des Impressionisten Claude Monet (1840-1926) besichtigen können. Die vielfältige Gastronomie der Region, bekannt für ihren Cidre und ihre Käsespezialitäten, rundet das Urlaubserlebnis in der Normandie ab.

Tokio, Japan

Von Tokio, der pulsierenden Hauptstadt Japans, dürfen sich Urlauber eine Mischung aus modernem Großstadtleben und traditionellen Erlebnissen erwarten. Besucher können hier hochmoderne Wolkenkratzer und historische Tempel in unmittelbarer Nachbarschaft entdecken. Besonders beeindruckend ist der Stadtteil Shibuya mit seinem berühmten Kreuzungsbereich, wo täglich Tausende Menschen die Straße überqueren. In Asakusa hingegen können Besucher den historischen Senso-ji-Tempel besuchen und die traditionelle Atmosphäre genießen. Tokio bietet zudem eine Vielzahl an Museen, Galerien und Einkaufsmöglichkeiten, die für jeden Geschmack etwas bieten.

Die kulinarische Szene in Tokio ist ebenfalls einzigartig. Die Stadt beherbergt mehr Michelin-Sterne-Restaurants als jede andere Stadt der Welt, bietet aber auch eine große Auswahl an traditionellen japanischen Speisen in kleinen, familiengeführten Restaurants und an Straßenständen. Ein weiteres Highlight ist der Tsukiji-Fischmarkt, wo Besucher frisches Sushi und Meeresfrüchte probieren können. Tokio ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für Tagesausflüge zu den nahegelegenen Sehenswürdigkeiten wie dem "Fuji Hakone Izu"-Nationalpark oder den historischen Städten Nikko und Kamakura.