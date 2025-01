Aufbruch am 11. Januar Einsatz für die Marine: Prinzessin Leonor geht auf monatelange Fahrt

Für Prinzessin Leonor von Spanien beginnt am 11. Januar die Schiffsreise nach Amerika. (paf/spot)

09.01.2025

Prinzessin Leonor von Spanien bricht in wenigen Tagen zu einer langen Schiffsreise im Rahmen ihrer Militärausbildung auf. Schon vor Beginn der Fahrt zeigte sich die Tochter von König Felipe VI. in Marineuniform nun im Hafen von Cádiz.

Prinzessin Leonor von Spanien (19) hat sich sichtlich gut gelaunt am Hafen der spanischen Stadt Cádiz gezeigt. In Marineuniform und mit einem Lächeln auf den Lippen machte sie sich zum Schulschiff "Juan Sebastián de Elcano" auf, mit dem sie am 11. Januar zu einer rund sechsmonatigen Reise aufbrechen wird.

Die Tochter von König Felipe VI. (56) und Königin Letizia (52) absolviert seit 2023 eine Militärsausbildung, die sie nun auf hohe See führt. Wie die katalanische Tageszeitung "La Vanguardia" berichtet, werde sie auf der Reise "zwei Ozeane durchqueren und zehn Häfen in acht Ländern Amerikas besuchen".

Sechs Monate auf dem Schiff

Zuerst machen Prinzessin Leonor und die weitere Besatzung der Zeitung zufolge noch zweimal in Spanien Halt. Vom 17. bis 20. Januar sollen sie in Santa Cruz de Tenerife anlegen, bevor sie am 21. Januar in Las Palmas de Gran Canaria ankommen. Auf der weiteren Reise werde das Schiff Leonor sowie 75 weitere Auszubildende in Häfen in Brasilien, Uruguay, Chile, Peru, Panama, Kolumbien und in der Dominikanischen Republik bringen. Der letzte Aufenthalt sei vom 5. bis 10. Juni in den USA geplant, bevor sie am 7. Juli in die spanische Stadt Marín zurückkehre.

Die Reise mit dem Segelschulschiff gehört zu der dreijährigen Ausbildung, die auch König Felipe VI. einst durchlief. Dieser gab ihr vorab in einer Rede im Rahmen der Pascua Militar einige Worte mit auf den Weg. Das Schiffstraining werde "zu den besten Erinnerungen an deine militärische Ausbildung gehören", zitiert ihn das "Hello!"-Magazin. Die Häfen der anderen Länder seien vom "spanischen Einfluss" gekennzeichnet und würden ihr lehren, "was wir waren und was wir sind". Am Samstag (11. Januar) verabschieden der König und seine Ehefrau ihre Tochter "La Vanguardia" zufolge bei einer offiziellen Zeremonie.

König Felipe absolvierte die identische Ausbildung

Prinzessin Leonor verbrachte im Rahmen ihrer Militärausbildung zunächst ein Jahr beim spanischen Heer, bevor sie zur Marine wechselte. Das letzte Ausbildungsjahr absolviert sie bei der Luftwaffe, wo sie unter anderem zur Pilotin ausgebildet wird. Ihr Vater durchlief von 1985 bis 1988 die gleiche Laufbahn wie die Prinzessin. Diese soll übrigens keine Vorteile aufgrund ihrer royalen Abstammung erhalten. Mit zwölf weiteren Offiziersanwärterinnen teilte sie sich bei ihrer ersten Station eine Stube in einer Kaserne.