Mariah Carey, Oasis, Cyndi Lauper Einzug in die Rock & Roll Hall of Fame: Das sind die Nominierten

Mariah Carey und Cyndi Lauper sind zwei der 14 Nominierten für die Rock & Roll Hall of Fame. (rho/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 22:45 Uhr

Die Liste der diesjährigen Nominierungen für den Einzug in die legendäre Rock & Roll Hall of Fame wurde bekanntgegeben. Ende April erfolgt die Verkündung der Auswahl.

Oasis, Billy Idol, Mariah Carey oder The White Stripes: Am Mittwoch gab die Rock & Roll Hall of Fame die Liste der Musiker bekannt, die im Rennen sind, um bei der diesjährigen Zeremonie in die heiligen Hallen aufgenommen zu werden.

Ein Künstler, eine Künstlerin oder eine Band sind für den Einzug in die sogenannte Rock Hall erst berechtigt, sobald die erste kommerzielle Aufnahme 25 Jahre alt wird, was bedeutet, dass alle nachstehend genannten Rocker bis zum Jahr 2000 einen Song veröffentlicht haben müssen, um in Betracht gezogen zu werden.

Das sind die Nominierten für die Rock & Roll Hall of Fame

Zu den 14 Nominierten zählen folgende Künstler beziehungsweise Bands: Bad Company, The Black Crowes, Mariah Carey, Chubby Checker, Joe Cocker, Billy Idol, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, Maná, Oasis, Outkast, Phish, Soundgarden und The White Stripes. "Die Nominierten gehen jetzt an die Wähler" heißt es in der Bekanntgabe. Die Auswahl erfolgt durch ein Komitee von Musikhistorikern.

"Diese bemerkenswerten Nominierten haben jeweils ihren eigenen musikalischen Stil und ihre eigene Einstellung geschaffen, die Generationen von Musikliebhabern beeinflusst und zu den sich ständig weiterentwickelnden Klängen und dem anhaltenden Wachstum von Rock & Roll beitragen", sagte der Vorsitzende der Rock & Roll Hall of Fame Foundation, John Sykes, in einer Pressemitteilung.

Die im Jahr 2025 auserkorenen Musik-Acts werden Ende April offiziell bekannt gegeben.

Im vergangenen Jahr wurden unter anderem Ozzy Osbourne, Cher, Mary J. Blige, Foreigner und Peter Frampton in die Rock Hall aufgenommen. Die Rock and Roll Hall of Fame ist ein Museum in Cleveland, Ohio für die wichtigsten und einflussreichsten Musiker und Produzenten des Rock'n'Roll. Seit 1986 wird jedes Jahr eine begrenzte Anzahl neuer Mitglieder aufgenommen. Elvis Presley (1935-1977) oder Ray Charles (1930-2004) gehörten zu den ersten hier geehrten Künstlern.