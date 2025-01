Zwei neue Folgen Eiskunstlauf-Legende Marika Kilius mischt bei „Promi First Dates“ mit

SpotOn News | 14.01.2025, 22:00 Uhr

"Promi First Dates" kehrt mit zwei neuen Ausgaben zurück. Roland Trettl begrüßt unter anderem Eiskunstlauf-Legende Marika Kilius. Auch Ur-Bachelor und Dauersingle Paul Janke versucht sein Glück.

Roland Trettl (53) meldet sich mit zwei neuen Ausgaben von "Promi First Dates" zurück. Ab dem 10. Februar (VOX, jeweils 7 Tage vorher auf RTL+) treffen in seinem Restaurant erneut prominente Singles auf Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Darunter auch eine echte Eiskunstlauf-Legende: Marika Kilius wagt mit 81 Jahren ein Blind Date vor der TV-Kamera.

Zweiter Versuch für Lars Steinhöfel

Kilius trifft in der zweiten Folge auf den 75-jährigen Paul, der eine Weile braucht, um in seiner Date-Partnerin die berühmte Eiskunstläuferin und zweifache Weltmeisterin zu erkennen. Auch Ex-Fußballprofi Benny Köhler (43), Schauspielerin Saskia Valencia (60) und "DSDS"-Star Daniele Negroni (29) suchen bei "Promi First Dates" das perfekte Match. "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel (38) kommt sogar schon zum zweiten Mal zu Roland Trettl. Der Schauspieler war im vergangenen Jahr bereits dabei.

Erfahrung in Sachen TV-Dating bringt auch Antonia Hemmer (24) mit. Sie war Kandidatin in der 16. Staffel von "Bauer sucht Frau" und kam nach Ausstrahlung mit dem Jungbauer Patrick Romer (29) zusammen. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme beim "Sommerhaus der Stars" 2022 zerbrach die Liebe jedoch. Offiziell gilt sie seither als Single.

Auch diese Stars sind dabei

In der Auftaktfolge mischt unter anderem "Bachelor"-Ikone Paul Janke (42) mit. Der Dauersingle trifft auf die 37-jährige Christina, die den 42-Jährigen natürlich sofort erkennt und auf eine Rose hofft. Aminata Sanogo (29), die 2014 den vierten Platz bei "Germany's next Topmodel" belegt hat, ist mit ihrer Date-Partnerin Katja (28) dagegen sofort auf einer Wellenlänge.

Und auch Comedian Tony Bauer (28), Reality-Star Xenia von Sachsen (37), Schauspieler Raphael Schneider (54) und Chiara Moon Horst (26), Tochter von Anouschka Renzi (60) und Jochen Horst (63), hoffen, dass der berühmte Funken überspringt.

Roland Trettl arrangiert seit 2018 für die VOX-Dating-Doku "First Dates – Ein Tisch für zwei" Blind Dates zwischen zwei Singles aus ganz Deutschland. Neben dem Promi-Spin-off gibt es zudem auch den Ableger "First Dates Hotel", in dem der beliebte TV-Koch aus Südtirol die Singles nicht wie gewohnt in einem Restaurant, sondern in einem Hotel begrüßt.