Stars Eiza Gonzalez ‚besessen‘ von Timothee Chalamet und Kylie Jenner

Eiza Gonzalez - NDZ/starmax/Famous - May - 2025 - New York - Fountain of Youth world premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2025, 11:00 Uhr

Timothée Chalamets Ex-Freundin Eiza Gonzalez ist „besessen“ von seiner neuen Romanze mit Reality-Star Kylie Jenner.

Die ‚Fountain of Youth‘-Darstellerin wurde bereits 2020 mit Timothee in Verbindung gebracht, drei Jahre bevor er eine Romanze mit Reality-TV-Star Kylie begann. Eiza (35) hat nun zugegeben, dass sie glücklich ist, ihn „gedeihen“ zu sehen, weil das Paar „so verliebt und so süß“ aussieht.

Während eines Auftritts in der Online-Videoserie ‚Cheap Shots‘ des ‚Cosmopolitan‘-Magazins erklärte Eiza: „Sie sehen so süß zusammen aus. Sie sehen so verliebt und so süß aus, ich bin besessen von ihnen und ich liebe Timmy.“ Sie fügte über den 29-jährigen ‚Dune‘-Star hinzu: „Ich denke, er ist der talentierteste, süßeste – ehrlich, der süßeste Junge – und ich bin einfach so stolz zu sehen, wie er aufblüht und in seiner Karriere großartig abschneidet, und wir sind einfach gute Freunde. Ich habe nur erstaunliche Dinge über ihn zu sagen.“ Eiza wurde erstmals im Juni 2020 mit dem Schauspieler in Verbindung gebracht, als sie bei einer gemeinsamen Pause in Cabo San Lucas, Mexiko, gesichtet wurden, aber Berichten zufolge gingen die Wege des Paares Ende desselben Jahres wieder auseinander.

Der ‚A Complete Unknown‘-Darsteller ist seit April 2023 mit Kylie – Mutter von Stormi (7) und Aire (3), die sie mit ihrem Ex-Freund Travis Scott hat – liiert und ihre Beziehung hat auch das Gütesiegel von Timothées Mutter Nicole Flender erhalten. Die Immobilienmaklerin sagte zu ‚Curbed‘: „Ich muss sagen, sie ist reizend. Sie ist sehr nett zu mir.“