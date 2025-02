Stars Ekaterina Leonova: Sie wird die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten

Bang Showbiz | 10.02.2025, 14:00 Uhr

Ekaterina Leonova wird nach 17 Jahren in Deutschland offiziell die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.

Die 37-jährige ‚Let’s Dance‘-Prominente ist gebürtige Russin und erzählte jetzt stolz, dass sie vor Kurzem ihren Einbürgerungstest bestanden habe.

In einem Posting auf ihrer Social-Media-Plattform verkündete die professionelle Tänzerin, dass sie schon bald deutsche Staatsbürgerin sein wird. Und Ekaterina kann stolz auf ihre Testergebnisse sein: Der TV-Star hat alle 33 Fragen richtig beantwortet. Auf ihrem Account auf Instagram teilte die brünette Schönheit ein Foto des Zertifikats ihres bestandenen Einbürgerungstests und verriet: „Die Ergebnisse sind da. Jetzt muss ich nur 14 Monate auf den Termin warten.“ Leonova war im Jahr 2008 nach Köln gezogen, um dort ihre Karriere als Tänzerin anzukurbeln und zur gleichen Zeit Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Ihre ersten Erfolge konnte Ekaterina mit ihrem ehemaligen Tanzpartner Paul Lorenz (37) feiern, ihr Durchbruch war ihr 2013 mit ihrer Premiere bei ‚Let’s Dance‘ gelungen. Die Profitänzerin, die ihr Herz Berichten von ‚Bild‘ zufolge an den ‚Phantasialand‘-Tänzer Ilya Viarmenich verschenkt haben soll, wird auch in der kommenden ‚Let’s Dance‘-Staffel wieder auf dem Parkett zu bewundern sein.