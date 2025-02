Arm in Arm mit Karoline Herfurth Eleganter Auftritt von Annalena Baerbock bei „Wunderschöner“-Premiere

Annalena Baerbock (l.) und Karoline Herfurth bei der Premiere des neuen Films "Wunderschöner". (ili/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 10:18 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock gönnt sich mitten im Wahlkampf einen Kinoabend. Zur Premiere des neuen Karoline-Herfurth-Films "Wunderschöner" zeigt sie sich in einem eleganten Samt-Outfit - und Arm in Arm mit der Regisseurin.

Arm in Arm mit der Berliner Regisseurin und Hauptdarstellerin Karoline Herfurth (40) schritt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (44) am Dienstagabend über den roten Teppich zur Premiere der neuen Tragikomödie "Wunderschöner" (Kinostart: 13. Februar).

Die Politikerin erschien in einem dunkelbraunen Samt-Hosenanzug mit langen Armen und weit geschnittenem Bein. Das Top im Wickel-Stil sorgte für einen tiefen V-Ausschnitt. Vorne wurde das Trend-Outfit durch eine große Schleife zusammengehalten. Dazu kombinierte die gebürtige Hannoveranerin Spitzenpumps, eine goldene Clutch und goldene Ohrhänger. Die dunklen Haare waren zum lockeren Seitenscheitel frisiert, das Make-up betonte Augen, Wangen und Lippen.

Karoline Herfurth in Schwarz-Weiß

Filmemacherin Karoline Herfurth wählte als Premieren-Outfit einen schwarzen Tellerrock aus Seide sowie ein kurzes Plüsch-Top mit Puffärmeln. Das rote Haar war zu einem Nacken-Pferdeschwanz zurückgesteckt. An den Ohren funkelten helle Hänger. Auch dieses Mal setzte die Künstlerin auf ihr Markenzeichen: einen knalligen Lippenstift.

Powerfrauen-Comeback in "Wunderschöner"

Auch in der Fortsetzung von "Wunderschön" (2022) stehen weibliche Charaktere im Mittelpunkt, "die ihr Leben und ihren Selbstwert nicht länger danach ausrichten wollen, begehrenswert zu sein", heißt es in einer Mitteilung zum Film. Hinterfragt werden soll die gängige Vorstellung, dass fast jede Frau an sich arbeiten müsse, um begehrenswert zu bleiben.

Aus "Wunderschön", der beinahe 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinosäle lockte, kehren für die Fortsetzung neben Herfurth auch Nora Tschirner (43), Emilia Schüle (32), Friedrich Mücke (43) und Dilara Aylin Ziem (geb. 2002) zurück. Neu dabei sind unter anderem "Polizeiruf 110"-Star Anneke Kim Sarnau (52), Godehard Giese (52) sowie Newcomerin Emilia Packard (geb. 2006).

Über die Message ihres neuen Films sagte Karoline Herfurth der "Rheinischen Post": "Wenn man sich zusammenschließt, kann man unglaublich stark sein. Das erzählen wir am Ende von 'Wunderschöner' […] Das Wichtigste ist, dass Frauen miteinander reden und Brücken schlagen, sich nicht entzweien und nicht anfangen, sich gegenseitig zu verurteilen", so Herfurth.