Elena Miras in Sorge: Tochter Aylen ist krank

Die Grippewelle verschont derzeit nur die wenigsten, weswegen auch die Tochter von Elena Miras flach liegt. Aus diesem Grund ist die Dschungel-Kandidatin der vergangenen Staffel nun in großer Sorge.

„Ich melde mich erst jetzt. Aylen ist nicht so fit. Ich bin die ganze Zeit bei ihr“, so die 28-Jährige in ihrer Insta-Story. Zudem teilte sie mit, dass sie sich aus diesem Grund für die nächsten Tage von der Plattform distanzieren wird.

Quelle: instagram.com

Böse Nachrichten von Hatern

Doch neben dem Verständnis ihrer Anhänger, kassierte Elena auch jede Menge Nachrichten von Hatern. Auf einem Screenshot den sie ebenfalls veröffentlichte, wird sie sogar von einem Nutzer als ‚Bitch‘ beledigt. Dieser ist nämlich der Meinung, dass das Kind aufgrund der vielen Reisen krank ist. Zuletzt flog Miras mit ihrer Tochter und Freund Mike Heiter nach Dubai.

Dass das Mädchen allein wegen der Temperaturunterschiede krank geworden ist, wie der Follower behauptet ist allerdings eher unwahrscheinlich. Schließlich neigen vor allem Kinder zu dieser Jahreszeit dazu sich zu erkälten.