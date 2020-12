04.12.2020 17:30 Uhr

Elena Miras: Ist das der neue Mann an ihrer Seite?

Ist Elena Miras nach der Trennung von Mike Heiter wieder frisch verliebt? Ein verdächtiger Instagram-Post lässt das jetzt vermuten...

Erst vor drei Monaten trennen sich die „Love Island“-Stars Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) nach drei Jahren On-Off-Beziehung. Ist die sexy Schweizerin jetzt schon wieder frisch verliebt in einen neuen Mann?

Elenas verdächtiger Instagram-Post

Vor kurzem verrät Elena in einer Fragerunde auf Instagram, dass es da jemanden in ihrem Leben gibt, der ihr gut gefällt. Ihre neueste Instagram-Story lässt vermuten, dass sie jetzt kurz nach der Trennung schon wieder neues Liebesglück gefunden hat. Sie postet mehrere Fotos von ihren Liebsten und kommentiert das Ganze mit „Das ist Glück“. So weit so gut, doch in der nächsten Story sieht man die 28-Jährige sehr innig mit einem Mann in Badehose und ein Bild ihrer gemeinsamen Tochter mit Mike. Dazu schreibt Elena: „Und ihr zwei“ mit einem weißen Herz. Ist das jetzt also die erste öffentliche Liebesbekundung an den Unbekannten?

Sie waren gemeinsam im Urlaub

Falls das wirklich der Neue an Elenas Seite sein sollte, läuft das Ganze wahrscheinlich schon seit einer Weile. Denn vermutlich ist das Bild im gemeinsamen Urlaub entstanden, in den Elena vor wenigen Monaten mit ihrer und Mikes Tochter Aylin geflogen ist. Schon damals zeigte ihr Ex-Freund öffentlich sein Entsetzen darüber, dass die Schweizerin mit der gemeinsamen Tochter und ihm fremden Männern in die Türkei fliegt.

Elena und Mike liefern sich eine Schlammschlacht

Das ist jedoch nicht das einzige Mal, wo Mike öffentlich gegen seine Ex schießt. Seit der Trennung liefern sich Elena und Mike eine peinliche Schlammschlacht, bei der keiner der beiden gut wegkommt. Ganz im Gegensatz zu ihrem Trennungs-Statement, in dem sie versprachen, sich respektvoll einander gegenüber zu verhalten . Nicht nur Mike scheint das vergessen zu haben. Auch Elena lässt kein gutes Haar am Vater ihrer Tochter und erhebt immer wieder schwere Vorwürfe. So deutet die Influencerin zum Beispiel an, dass Mike sich nicht für seine Tochter interessiert und dass der 28-Jährige sie betrogen haben soll.

Galerie

Ist das Mikes neue Freundin?

Die angebliche Affäre des Influencers soll Gerüchten zufolge inzwischen auch die neue Frau an seiner Seite sein. Und die Auserwählte ist auch keine Unbekannte. Mikes angebliche neue Freundin soll Laura Morante sein. Ihre Zeichens Teilnehmerin der RTL-Datingshow „Are you the One?“. Abseits vom Reality-TV ist Laura Friseurmeisterin und arbeitet im Salon „Morante Hair“ ihrer Familie in Essen. Ihr Instagram-Profil ist derzeit auf privat gestellt. Ob das was mit ihrer Beziehung zu Mike zu tun haben könnte?

(AK)