02.01.2021 20:13 Uhr

Elena Miras: Ist der hier ihr Neuer?

Nachdem Mike Heiter vor einigen Monaten wieder mit seiner Jugendliebe Laura Morante zusammenkam, scheint auch seine Ex Elena Miras nun einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben.

Oder warum sollte die kratzbürstig Reality-TV-Teilnehmerin in ihrer Instagramstory zeigen, wie sie gerade einem unbekannten Mann zärtlich über den Kopf streichelt, während der offenbar sehr nah an sie geschmiegt ein kleines Nickerchen hält?

Es kursieren bereits länger Gerüchte darüber, dass die 28-Jährige ebenfalls wieder neu vergeben ist. Immer wieder wurde sie in den vergangenen Wochen mit einem Fremden an ihrer Seite gesehen, den sie aber bisher lediglich als „guten Freund“ bezeichnete. Das sieht aber ein wenig anders aus…

Trennung und Rosenkrieg

Elena Miras und Mike Heiter trennten sich im September letzten Jahres, kurz nachdem sie noch den gemeinsamen Song „Anker“ veröffentlicht und eine TV-Tattooshow präsentiert hatten. Es folgte ein Social Media-Rosenkrieg mit Fremdgeh-Vorwürfen, angeblicher Kindesvernachlässigung und gegenseitigen Beschimpfungen.

Die beiden lernten sich in der Dating-Show „Love Island“ kennen und lieben, bekamen sogar Töchterchen Aylen zusammen.

Wer ist der Unbekannte?

Bei dem fremden Mann, der sich so intensiv den Kopf kraulen lässt, handelt es sich um einen volltätowierten, jungen Mann, der offensichtlich Musik macht. Er nennt sich auf Instagram „Xellen 7“. Sein Stil: Kapuzen-Hoodies und gefärbte Haare mit einer Portion zu viel Gel drin – also Elenas Ex Mike Heiter gar nicht so unähnlich…

Jetzt können ihre Fans nur auf die offizielle Bestätigung warten, dass die Trash TV-Teilnehmerin wieder glücklich verliebt ist.