09.09.2020 23:37 Uhr

Elena Miras und Mike Heiter verkünden Trennung

Die Realitystars Elena Miras und Mike Heiter verkünden ihre Trennung. Ganz so überraschend kam die Nachricht nicht.

Die beiden 28-Jährigen hatten sich bei „Love Island“ kennengelernt, gründeten eine Familie und gelangten 2019 durch die RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ zu bundesweiter Bekanntheit.

Statement auf Insta

Elena Miras und Mike Heiter gehen getrennte Wege. Das Reality-TV-Paar hat sich nach drei Jahren Beziehung getrennt. Auf ihren Instagram-Accounts verkündeten sie: „Nach drei Jahren sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ab sofort getrennte Wege gehen. Auf Einzelheiten, wer Schluss gemacht hat oder wieso oder warum, werden wir für uns behalten. Unsere Tochter wird uns immer miteinander verbinden. Auch werden wir eine respektvolle und zugleich freundschaftliche Beziehung zueinander pflegen. Des weitern danken wir euch für den ständigen Support und bitten um Verständnis in dieser Zeit!“

In den letzten Tagen hatten sich die Gerüchte um eine Trennung verdichtet. Auf eine Frage, ob sie noch mit Mike zusammen sei, hatte Elena in ihrer Insta-Story geantwortet: „Diese Frage ist so anstrengend! Ja, wir stehen in der Öffentlichkeit, aber wir haben auch noch ein Privatleben! Wir werden uns schon noch zu diesem Thema äußern!“

Vor zwei Tagen postete Elena ein kryptisches Statement: „Glück findet sich in der Freiheit. Freiheit findet sich dort wo ich echt bin.“

Auch interessant:

So lernten sich Elena und Mike kennen

Bekanntheit erlangte Miras 2017 mit ihrer Teilnahme an der Reality-Show „Love Island“, die sie gemeinsam mit Jan Sokolowsky für sich entscheiden konnte. Drei Tage nach dem Finale verkündeten beide die Trennung.

Seit Herbst 2017 ist die in der Schweiz geborene Miras mit Mike Heiter, auch Kandidat der ersten Staffel von „Love Island“ liiert. Das Paar bekam 2018 die gemeinsame Tochter Aylen. Im September 2019 gewannen Miras und Heiter die vierte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“.

2020 moderierten die beiden zusammen die deutschsprachige Version von „Just Tattoo of Us“ bei TVNOW.

