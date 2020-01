Elena Miras weiß mehr: Wann zündet sie die Wendler-Bombe?

Michael Wendler, wie Noch-Ehefrau Claudia Norberg und Wendlers junge Neue Laura Müller dominieren seit Monaten die Schlagzeilen. Doch: war Laura Müller der Trennungsgrund oder gab es da noch eine ganz andere Seite? Jetzt rückt die Schweizer Dschungelcamperin Elena Miras ins Zentrum. Denn sie weiß offenbar mehr. Was für ein Affentheater!

„War die neue Frau der Trennungsgrund?“, will Sonja Kirchberger jedenfalls an Tag 2 im Dschungelcamp von Claudia Norberg am Weiher wissen. „Ja, natürlich auch. Ich hatte aber nicht gedacht, dass der Disput, den wir damals hatten, dann dazu beigetragen hat. In der ganzen Situation hat er sie dann getroffen. Dann hat er sich halt in dieses Mädchen verliebt. Das war nicht angenehm alles“, so die ziemlich offene Antwort der 49-jährigen Wendler-Ex, die konsequent kein schlechtes Wort über ihrem Noch-Ehemann verliert.

Elena Miras äußert jedenfalls gegenüber Daniela Büchner, sie fände es schon „strange“, dass Claudia immer so positiv über ihren Ex-Mann spricht.

„Die Bombe tickt schon“

Dass das alles so harmonisch ablief, wie Claudia vorgibt, will Daniela Büchner nicht glauben und Elena deutet dann an, viel mehr zu wissen: „Im Sommerhaus hatten Michael und ich Streit. Ich habe mich dann aber dort noch entschuldigt. Danach hatten Laura und ich noch Kontakt. Deswegen kenne ich die andere Seite. Ich weiß das auch von einer anderen Person, daher weiß ich, dass das bestimmt der Wahrheit entspricht!“ Was will Elena genau andeuten? „Ich erzähle das nicht hier“, erklärt das Reality-Sternchen im Dschungeltelefon.

„Ich warte auf den Moment, wenn Claudia mir ihre Geschichte erzählt und dann kann ich ja meine Meinung dazu sagen und meine Informationen mitteilen!“ weiter sagte das Insta-Model: „Ich kenne eine andere Version. Die ist komplett das Gegenteil von der Version, die wir alle kennen oder denken. Ich stehe auf der Seite von Laura und von Michael. Das wird eine kleine, vielleicht auch eine größere Bombe, die platzen wird. Es tickt schon!“

Listige Elena?

Schon vor ihrer Abreise nach Australien tat Miras extrem geheimnisvoll. Zu RTL sagte sie Anfang der Woche: „Ich werde mit etwas auspacken, was glaube ich bisher niemand wusste“.

Nun, vor diesem Hintergrund gibt es zwei Möglichkeiten, warum Miras nicht gleich auspackt.

1. Die Produktion der Show hat die temperamentvolle 27-Jährige gebeten, sich noch etwas zu gedulden mit der Verkündung. Man will ja nicht das ganze mediale Pulver gleich zu Beginn der neuen Staffel verschiessen.

Oder 2.: Elena will sich selbst durch die Ankündigung einfach nur vor einer vorzeitigen Rauswahl durch die besonders neugierigen Zuschauer schützen… Und über allem schwebt die 3., eigentliche Frage: Ist Claudia Norberg wirklich so unbeteiligt an der Trennung?

