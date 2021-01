04.01.2021 10:53 Uhr

Elena Miras zeigt uns hier ihre heißen Kurven

Wow! Elena Miras Kurven können sich echt sehen lassen. Auf Instagram hat die Influencerin gerade ihr figurbetontes Silvester-Outfit präsentiert. Die Fans spekulieren nun fleißig darüber, ob sich die Beauty für ihren Neuen in Schale geschmissen hat.

Elena Miras (28) ist offensichtlich frisch verliebt. Zuletzt hat die Reality-Darstellerin in ihrer Story gezeigt, wie sie einem bis dato unbekannten Mann den Nacken krault. Offiziell bestätigt hat die Schweizerin ihre neue Liebe bisher aber noch nicht. Stattdessen hat die Ex von Mike Heiter ihren Fans auf Instagram nun einen neuen Hinweis geliefert, dass sie wohl wieder einen Grund hat, sich ordentlich herauszuputzen.

Fans sind begeistert

Oder für wen sonst soll sich Elena Miras zu Silvester derart in Schale geschmissen haben? Auf dem Post trägt 28-Jährige nämlich einem ultraknappen Body mit einem transparenten Einteiler darüber. Für so viel Hotness kassiert die Beauty natürlich haufenweise Komplimente und so gibt es in den Kommentaren insbesondere von männlichen Fans anzügliche Angebote zu lesen.

Ihr Body kann sich sehen lassen

„Du siehst einfach zum Anbeißen scharf aus, diesen Fummel darfst du gerne auch mal für mich tragen“, schreibt zum Beispiel einer. “Was für eine heiße Mama“, so ein weiterer Anhänger, der es offensichtlich ebenfalls kaum glauben kann, dass die Schweizerin auch nach der Geburt von Töchterchen Aylen (2) absolut nichts von ihrer Sexyness einbüßen musste.

Das weiß man über Elena Miras mutmaßlichen Neuen

Wen wundert es da, dass Elena Miras nach nur wenigen Monaten schon wieder vom Single-Markt zu sein scheint? Ihr mutmaßlicher Neuer nennt sich auf Instagram übrigens “xellen7“. Klingt nicht nur nach Rapper, sondern scheint offensichtlich auch einer zu sein. Auf Spotify finden sich immerhin einige Songs des Glücklichen, die sich im Vergleich zu Elenas und Mike Heiters kitschiger Liebes-Ballade “Anker“ durchaus hören lassen können.

Galerie

Darum passt er in ihr Beuteschema

Sollte sich die Schweizerin den Künstler tatsächlich geangelt haben, wäre sie aber zumindest ihrem optischen Beuteschema treu geblieben. Genau wie Elenas Ex Mike hat nämlich auch “xellen7“ eine blondierte Mähne und haufenweise Tattoos am Arm. (JuC)