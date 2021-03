Elena Miras: Zoff mit Melanie Müller & Willi Herren bei Promis unter Palmen?

Elena Miras: Streit mit Melanie Müller & Willi Herren bei „Promis unter Palmen?

24.03.2021 12:42 Uhr

Auch wenn die neue Staffel des Sat.1-Trash-Spektakels „Promis unter Palmen" noch nicht angelaufen ist, verspricht der Neuaufguss besonders krass zu werden. So soll es diesmal so richtig knallen!

Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ feiert am 12. April 2021 bei Sat.1 den großen Auftakt und schon jetzt lässt sich sagen, dass Show in diesem Jahr noch krasser werden dürfte als im Vorjahr.

Das sexy Pulverfass

Beim Blick auf die Teilnehmerliste lässt sich auf Anhieb sagen, dass die Macher der Sendung ihre Hausaufgaben gründlich gemacht und für ordentlich Zunder in der Hütte gesorgt haben. So ist in diesem Jahr auch die schöne Elena Miras mit dabei, die für ihr aufbrausendes Temperament bekannt und gefürchtet ist und auch sicher nicht umsonst vom Sender als das „sexy Pulverfass“ angekündigt wird.

Wie man schon im ersten Trailer der neuen „Promis unter Palmen“-Staffel eindrucksvoll sehen kann, fliegen in Thailand bei den Teilnehmern die Fetzen und im Mittelpunkt des Geschehens: Elena Miras!

„Ehrlichkeit ist ein teures Geschenk …“

Auch wenn die junge Mutter in diversen Fragerunden immer wieder betont, dass sie noch nichts zum Tathergang in der Sendung sagen darf, ließ die Schweizerin nun bei Instagram tief blicken. So postete die 30-Jährige nun ein sexy Bild von sich im knappen Bikini, um den Staffel-Auftakt von PuP zu bewerben.

„Ehrlichkeit ist ein teures Geschenk, das man von billigen Leuten nicht erwarten kann“, poltert da die ehemalige „Love Island„-Teilnehmerin los. „Was denkt ihr mit wem habe ich mich gut verstanden? Und wer war richtig verlogen?“ In den Foto-Kommentaren vermuten viele Fans, dass es sicher zwischen ihr und Willi Herren sowie Melanie Müller geknallt haben könnte.

Jetzt schaltet sich ihr Freund ein

Und bevor die Follower noch weitere Vermutungen über mögliche Feindschaften in der PuP-Villa anstellen können, bestätigt schon Elenas neuer Freund die Vermutungen der Fans: „M.M. & W.H. bekommen ihr Fett weg, obwohl die Kilos dran bleiben“, so der Schweizer Rapper streitlustig. Doch worum es beim Mega-Zoff genau ging, ist noch immer unklar.

Allerdings dürfte sich der Grund schon bald klären: Ab dem 12 April wird die neue Staffel von „Promis unter Palmen“ auf Sat.1 ausgestrahlt. (DA)