Elias Becker: Die Oben-ohne-Granate auf Instagram

Elias Becker - die Oben-ohne-Granate auf Instagram

10.07.2021 20:45 Uhr

Elias Becker ist bekannt dafür sich auf Instagram gerne sportlich und oben ohne zu präsentieren und mit seinen aktuellen Fotos sorgt der Sohn von Boris Becker auf jeden Fall für Gesprächsstoff.

Wow! Diese Fotos lassen mit Sicherheit die Herzen seiner Fans höher schlagen – Elias Becker präsentiert sich auf Instagram (mal wieder) oben ohne. Der Becker-Spross ließ sich dieses Mal in Schwarz-Weiß ablichten und zeigt dabei nicht nur sein stählernes Sixpack, sondern auch noch was er so drunter trägt: natürlich eine enge Calvin-Klein-Unterhose.

Der 21-Jährige scheint sich langsam aber sicher zu einem echten Sex-Symbol zu entwickeln. Mit seinem Style und seinen hotten Fotos begeistert er seine über 95.000 Follower und zeigt, dass er auch unabhängig von seinem berühmten Vater für Aufmerksamkeit sorgt.

Das zeigt er auf Instagram

Weitere Fotos auf der Social-Media-Plattform geben noch mehr Einblicke in das Leben des Sunnyboys. Ob Schnappschüsse am Strand und an der Küste oder sexy, halbnackte Selfies mit Schlafzimmer-Blick und alles mit einem Hauch von LA-Coolboy-Charme – da kann man schon schwach werden.

Elias ist Boris Beckers zweitältester Sohn

Elias stammt aus der Ehe von Tennis-Legende Boris Becker (53) und Ex-Frau Barbara. Schon seit einiger Zeit ist das zweitälteste Kind von Boris als Model erfolgreich. Elias lief schon mit Supermodel Naomi Campbell über den Laufsteg und war sogar schon im Musikvideo von Lenny Kravitz zu sehen. Läuft für den Lockenkopf!

Vorzüge seiner Eltern

Anscheinend hat der Becker-Spross die besten Merkmale von Mama und Papa mit auf den Weg bekommen – die braunen Locken, die stahlblauen Augen, ein Schmoll-Mund – seine Wurzeln kann er nicht verstecken. Und: Die fortschreitenden Karriere als Model – er lief in Mailand für Dolce & Gabbana und auf der New York Fashion Week und modelte gerade für Fendi – nimmt an Fahrt auf.

Wir wollen gerne mehr von dem hübschen Burschen sehen!