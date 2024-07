Achte und letzte Staffel „Élite“: Das erwartet die Fans zum Serienfinale

Mireia Balic als Chloe, Gleb Abrosimov als Eric, Ander Puig als Nico in "Élite". (jom/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 20:16 Uhr

Ab 26. Juli steht die achte und letzte Staffel von "Élite" bei Netflix bereit. So wird der Abschied von der spanischen Dramaserie und den Schülern von Las Encinas vonstattengehen.

Die spanische Dramaserie "Élite" feiert Abschied bei Netflix. Die achte Staffel, die ab dem 26. Juli verfügbar ist, hält die finalen Folgen bereit. Das erwartet die Fans.

Ein Rückblick

Die Serie feierte im Oktober 2018 Premiere auf Netflix. Darin geht es um die Schüler von Las Encinas, die beste und exklusivste Schule von ganz Spanien, an der die Kinder der Elite ausgebildet werden. Die Verbindungen zwischen den Jugendlichen bringen Geheimnisse, Intrigen und sogar Morde mit sich. In der ersten Staffel bildet das Zusammentreffen der Elite-Teenager und Schülern aus der Arbeiterklasse, die über ein Stipendium an die Schule kommen, den Grundstein für alle folgenden Verstrickungen.

In der Handlung geht es auch immer wieder um die wohlhabenden Familien und deren eigenen Probleme. Neue Schulleiter, Mitschüler und Lehrer mischen die Las Encinas über alle Staffeln hinweg immer wieder auf. So kam es auch zu einigen Neuzugängen und Abschieden im Cast. In der letzten Staffel bleiben die Macher diesem Konzept treu.

Der Cast

In der achten Staffel, die von Carlos Montero (52) und Jaime Vaca (47) entwickelt wurde, gehören zu den Rückkehrern Omar Ayuso (26, Omar), André Lamoglia (26, Iván), Valentina Zenere (27, Isadora), Mirela Balić (24, Chloe), Gleb Abrosimov (24, Eric), Fernando Líndez (24, Joel), Nadia Al Saidi (26, Sonia), Ander Puig (23, Nico), Carmen Arrufat (21, Sara), Iván Mendes (29, Dalmar), Maribel Verdú (53, Carmen) und Mina el Hammani (30). Letztere kehrt als Omars Schwester Nadia zur Serie zurück, sie war zuletzt in Staffel vier dabei.

Die Neuzugänge der Staffel sind Ane Rot, Nuno Gallego, Alexandra Pino und Mario Ermito. Erstere spielen ein Geschwister-Paar, das für Wirbel sorgt.

Die Folgen

Emilia (Rot) und Héctor Krawietz (Gallego) übernehmen in den neuen Episoden das Ruder von Alumni, einem Netzwerk ehemaliger Schülerinnen und Schülern von Las Encinas und sorgen damit für Aufruhr an der Schule. "Die Geschwister sind einflussreich, mächtig, korrupt und verführen zur Korruption", heißt es laut Ankündigung. Und so verbreiten sie Chaos und Zerstörung und niemand traut sich, sich ihnen entgegenzustellen. Nur Omar will alles dafür tun, um sie zu Fall zu bringen. "Denn letztendlich stehen sie für alles, was in Las Encinas schon immer falsch gelaufen ist." Der Trailer deutet darauf hin, dass es wieder einen tragischen Mordfall (Joel) geben wird, den es aufzuklären gilt.

"Wir haben ein gutes Ende gefunden", erklärte Serienschöpfer Carlos Montero im Oktober 2023 auf einer Pressekonferenz. "Jaime, Netflix und ich dachten, es sei an der Zeit, die Serie zu beenden. Ich sage das mit großem Bedauern, denn es waren einige unglaubliche Jahre, in denen ich wunderbare Schauspieler kennengelernt habe." Man habe mit allen Regisseuren gearbeitet, mit denen das Duo arbeiten wollte, "und wir hatten den Luxus, Maribel in den letzten beiden Staffeln zu haben. 'Élite' hat das Leben aller verändert, es gibt Schauspieler, die bei uns angefangen haben und es war ihr Sprungbrett, um jetzt internationale Stars zu sein." Es mache ihn stolz, "dazu beigetragen zu haben und zu wissen, dass Leute uns in der ganzen Welt gesehen haben und es ihnen gefallen hat".