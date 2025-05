Stars Elizabeth Banks hat eine ehrliche Bitte an Hotelgäste

Bang Showbiz | 29.05.2025, 09:00 Uhr

Die 51-jährige Schauspielerin arbeitete früher als Reinigungskraft und musste sich mit einigen Unannehmlichkeiten herumschlagen.

Elizabeth Banks arbeitete früher als Zimmermädchen und musste Toiletten von benutzten „Kondomen und Tampons“ befreien.

Die 51-jährige Schauspielerin hatte eine Reihe von schwierigen Jobs, bevor sie in Hollywood als Schauspielerin durchstartete. Unter anderem reinigte die ‚Tribute von Panem‘-Darstellerin zeitweise die Badezimmer in Hotels, um sich etwas dazuzuverdienen. In der ‚Kelly Clarkson Show‘ sagte Banks über ihre Erfahrungen als Zimmermädchen: „Ich fing wirklich früh an zu arbeiten. Ich habe schon alles gemacht. Ich war ein Jahrzehnt lang Kellnerin. Ich war auch Zimmermädchen in einem Bed-and-Breakfast.“

In der Talksendung nutzte Banks daraufhin ihre Chance, eine Bitte an Hotelgäste weltweit loszuwerden. „Ich habe einen Ratschlag für Leute, die in Hotels, Motels, Bed-and-Breakfasts und so weiter unterkommen“, begann sie und erklärte: „Bitte spült nichts anderes als Toilettenpapier herunter. Die Anzahl an Kondomen und Tampons, die ich als 17-Jährige aus Toiletten heraus graben musste, war schockierend für mich.“ Die Erfahrungen, die sie als junges Mädchen in ihren Jobs machte, will Banks heute jedoch nicht mehr missen: „Kelly, ich kann überall hin gehen“, verriet sie im Gespräch mit Moderatorin Kelly Clarkson weiter. „Das ist kein glamouröses Leben. Man kommt an eine Menge verrückter Orte und ich denke jedes Mal ‚Ich habe Schlimmeres erlebt.'“