Stars Elizabeth Hurley schwärmt von Freund Billy Ray Cyrus: ‚Machen uns gegenseitig glücklich‘

Elizabeth Hurley - May 2025 - Avalon credit - Ryan Billings / Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2025, 14:00 Uhr

Elizabeth Hurley und ihr Freund Billy Ray Cyrus machen „sich gegenseitig sehr glücklich „.

Das sagt die 59-jährige Schauspielerin jetzt über ihren Lebensgefährten, nachdem ihre Romanze kürzlich in den sozialen Medien bestätigt wurde. Sie hat Billy als „liebenswerten Mann“ beschrieben.

Bei der Hot Pink Party der Breast Cancer Research Foundation 2025 in New York City am Dienstag (13. Mai) sagte Hurley gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Billy ist ein liebenswerter Mann und wir machen uns gegenseitig sehr glücklich.“ Elizabeth gab allerdings keine Antwort auf die Frage, ob sie schon in der Lage war, Zeit mit einem von Billys sechs Kindern zu verbringen, einschließlich der Superstar-Sängerin Miley Cyrus (32).

Erst kürzlich schwärmte auch Billy Ray von seiner neuen Partnerin und beschrieb die ‚Austin Powers: International Man of Mystery‘-Darstellerin als „großartigen Menschen“. Der 63-Jährige erzählte, dass sich ihre Romanze entwickelt hat, nachdem sie sich während der Dreharbeiten zum Film ‚Christmas in Paradise‘ aus dem Jahr 2022 kennengelernt hatten. In einem Clip der ‚The Ty Bentli Show‘ sagte Billy Ray: „Wir haben nur sehr wenige Szenen zusammen gedreht, aber die paar Male, die wir in der gleichen Szene waren, stimmte die Chemie. Wir lachten nur, und es war zu einer Zeit, in der ich nicht viel lachte.“