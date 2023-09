Stars Elizabeth Olsen: Bloß keine Kinderstars!

Olsen twins with Elizabeth Olsen - June 2016 - CFDA Fashion Awards - New York - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2023, 13:16 Uhr

Die US-Schauspielerin wünscht sich für ihre künftigen Kinder ein behütetes Aufwachsen.

Elizabeth Olsen will nicht, dass ihre zukünftigen Kinder berühmt werden, bevor sie 18 sind.

Die ‚Ingrid Goes West‘-Darstellerin erlebte selbst mit, wie ihre älteren Schwestern Mary-Kate und Ashley Olsen als Kinderstars aufwuchsen. Für ihren eigenen Nachwuchs wünscht sich die 34-Jährige aber eine andere Zukunft.

Auf die Frage der Zeitung ‚The Times‘, was sie davon halten würde, wenn ihre Kinder als Jugendliche ins Showbusiness einsteigen würden, erwidert Elizabeth: „Auf keinen Fall. Meine Schwestern sind einzigartig, also ist es kein Vorwurf an sie, wenn ich Nein sage. Ich denke, es ist eher ein Vorwurf an die heutige Kultur.“

2012 gaben Mary-Kate und Ashley bekannt, dass sie sich von der Schauspielerei zurückziehen. Seitdem haben die Zwillinge erfolgreiche Karrieren in der Modebranche gestartet. „Ich glaube, meine Schwestern sind auf einem ganz anderen Weg als der durchschnittliche Kinderstar“, sagt Elizabeth. Die Schauspielerin findet, dass es in der heutige Zeit schon kompliziert genug sei, jung zu sein. „Das noch zu verstärken, indem man ein Kinderstar ist und dann noch durch die sozialen Medien, ich glaube, das ist einfach zu viel für die Entwicklung eines Kindes“, erklärt sie.