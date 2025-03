Film Elizabeth Olsen: Für ihre ‚The Assessment‘-Rolle überschritt sie ihre Grenzen

Elizabeth Olsen attends the 2024 Vulture Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2025, 16:00 Uhr

Elizabeth Olsen erzählte, dass sie mit ihrer Rolle in ‚The Assessment‘ Grenzen überschreiten wollte.

Die 36-jährige Schauspielerin führt die Besetzung des Science-Fiction-Thrillers an, der in einer Zukunft spielt, in der werdende Eltern einen Test bestehen müssen, um ihre Fähigkeit zur Kindererziehung zu beweisen.

Die Darstellerin habe die absurden Elemente des Films genutzt, um selbst bis an ihre Grenzen zu gehen. Olsen erzählte in einem Interview gegenüber ‚Collider‘: „Mein Ziel war es, als ich mich aus der Perspektive einer Schauspielerin und nicht unbedingt aus der Perspektive einer Figur darauf einließ, dass ich wegen der absurden Elemente und des Drucks der Geschichte die Chance hatte, als Schauspielerin an meine Grenzen zu gehen und sie hoffentlich zu überwinden.“ Elizabeth sagte, dass sie vor der Kamera immer versuche, ihre „Grenzen auszuloten“. Der Star enthüllte: „Ich glaube, ich bin ein sehr kontrollierender Mensch und treffe sehr klare Entscheidungen. Ich versuche immer, meine Grenzen auszuloten, was ich vor der Kamera tun kann und womit ich mich wohlfühle.“ Die ‚WandaVision‘-Darstellerin fügte hinzu, dass das Schwimmen im unruhigen Wasser der schwierigste Teil des Drehs für sie gewesen sei: „Ich glaube, die größte Herausforderung war das Schwimmen im Meer. Es war wirklich, wirklich hart. Ich bin keine gute Schwimmerin.“