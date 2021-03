Elizabeth Olsen hat gelernt: „‚Nein‘ ist ein ganzer Satz“

21.03.2021 19:45 Uhr

Elizabeth Olsen hat zu ihren großen Schwestern ein sehr inniges Verhältnis und jetzt ging ein Rat, den Mary-Kate und Ashley ihrer kleinen Schwester einmal gaben im Internet viral

Elizabeth Olsen teilte diese Weisheit bereits im Januar während eines Interviews für die Show „Off Camera With Sam Jones“.

„Etwas, das meine Schwestern immer sagen – was vielleicht irgendwann von meinem Vater gekommen ist, ich weiß nicht genau -, ist das: ‚Nein‘ ist ein vollständiger Satz“, erzählte sie. „Und das gefällt mir wirklich gut, besonders als Frau“, fügte sie hinzu. „Man kann einfach nein sagen und das gefällt mir in allen Lebensbereichen wirklich gut.“

Man sollte „gegen sich selbst antreten“

Elizabeth teilte auch einen weiteren Tipp, den sie von ihrem Vater David ‚Dave‘ Olsen mit auf den Weg bekommen hat. Scherzhaft erklärte die 39-Jährige, dass er „ein Golfer“ sei und „der Geist eines Golfspielers wie der Geist eines Buddhisten sei“. So habe sie von ihm gelernt: „Du musst wirklich präsent sein und mit deiner Hand wirklich loslassen. Ob es schlecht oder gut läuft, spielt dabei keine Rolle. Du kannst das nicht abhängig davon machen“.

Golfer-Weisheiten von ihrem Vater

Der „WandaVision“-Star fuhr fort: „Und mein Vater hat immer gesagt, dass man nur gegen sich selbst antreten soll, um die eigene, letzte Bestnote zu erreichen. Du trittst nicht gegen andere an. Und genau das machen Golfer auch so. Ja, sie treten an, aber sie treten gegen ihre eigenen Ergebnisse, ihr eigenes Handicap und ihre eigene letzte Bestrunde an. Die Idee dahinter ist, dass du mit niemand anderem im Wettbewerb stehst, außer um dich selbst zu verbessern und ich denke, das hat mich immer sehr beeindruckt“.

Um die Schwestern ist es ruhiger geworden

Der Clip über die Ratschläge von Mary-Kate und Ashley Olsen, sowie wie von ihrem Vater, wurden jetzt so populär, dass der frühere Kinderstar Sophie Turner sie sogar in ihren Insta-Stories teilte und dazu schrieb: „Ich liebe das.“

Mary-Kate und Ashleys Karriere begann bereits als Babys, richtig berühmt wurden sie dann in der ersten Staffel der Sitcom „Full House“ die Die Show lief von 1987 bis 1995 und die Olsen-Zwillinge blieben bis zum Ende der Serie, danach blieben sie allerdings größtenteils Kinderstars – im Erwachsenenalter wurde es ruhig um die beiden, im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester.

Sie wird für WandaVison gefeiert

Die startete im Marvel-Universum durch ist im Moment in der Erfolgsserie „WandaVision“ zu sehen, in denen die Superhelden-Figuren Wanda und Vision in einer Sitcom unterschiedliche Zeitebenen durchlaufen, die ihr harmonisches Kleinstadt-Liebesleben gehörig ins Wanken bringt.